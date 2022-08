Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

141,60 EUR -0,46% (26.08.2022, 10:25)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

142,04 EUR +0,11% (26.08.2022, 10:10)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (26.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Zuletzt hätten Deutschlands Schwergewichte der Automobilindustrie wieder mit positiven News aufwarten können. Der Volkswagen-Konzern und Mercedes-Benz möchten künftig stärker mit Kanada zusammenarbeiten. Beim Kanada-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hätten beide Unternehmen am Dienstag in Toronto Absichtserklärungen zur Elektromobilität unterzeichnet. Das wiederum habe mehrere Analysten veranlasst, ihre Kaufempfehlung für die VW-Aktie zu erneuern.Die Schweizer Großbank UBS habe die Volkswagen-Vorzugsaktien nach Presseberichten, wonach sich der Autokonzern Batterierohstoffe in Kanada gesichert habe, auf "buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Nachricht sei positiv für die Wolfsburger, auch wenn keine Details über Liefermengen und Zeitplan genannt worden seien, habe Analyst Patrick Hummel in einer Studie geschrieben. VW könnte in den USA zu den ausländischen Autoherstellern gehören, die am meisten von der Steuergutschrift für E-Fahrzeuge profitieren würden, da das Unternehmen bei der Lokalisierung der E-Fahrzeugproduktion und der Lieferketten weiter fortgeschritten sei als die meisten internationalen Wettbewerber.Der positiven Meinung von UBS-Analyst Patrick Hummel habe sich Jose Asumendi von J.P. Morgan angeschlossen. Sein Kursziel für die VW-Aktie laute 235 Euro. In der Autoindustrie dürften die verbleibenden vier Monate des Jahres von einer Erholung der weltweiten Fahrzeugproduktion, einer hohen Preissetzungsmacht bei Herstellern und Zulieferern sowie einem sehr ertragsstarken dritten Quartal geprägt sein, habe Analyst Asumendi in einer Branchenstudie geschrieben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: