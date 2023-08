Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

116,56 EUR -0,85% (14.08.2023, 15:30)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

116,66 EUR -0,29% (14.08.2023, 15:14)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (14.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die zahlreichen Probleme des Volkswagen-Konzerns würden sich auch in der Entwicklung der Aktie widerspiegeln, die sich seit 2021 in einem Abwärtstrend befinde. Auch auf Jahressicht sei wenig gegangen. Der DAX habe die Aktie - seit Jahresbeginn notiere sie nahezu unverändert - deutlich outperformt. Charttechnisch nähere sich das Papier nun einer wichtigen Marke.Nach der jüngsten Serie an Kursverlusten, die infolge der Q2-Zahlen eingesetzt habe, sei die Aktie am Montag zu 116,78 Euro in den Handel gegangen und notiere am frühen Nachmittag nahezu unverändert. Damit habe sich der Bereich um 116,60 Euro erneut als starke Unterstützung erwiesen. Diese sollte auch unbedingt verteidigt werden. Darunter sichere lediglich noch das Mehrjahrestief von letztem Dezember bei 112,84 Euro ab, ehe weitere Tiefs aus 2020 in den Fokus rutschen würden.Für frisches Aufwärtspotenzial müssten die Bullen zunächst die für den kurzfristigen Trend wichtige 50-Tage-Linie bei 123,03 Euro zurückerobern. Danach könnte die Aktie wieder Kurs auf das Juli-Hoch bei 126,24 Euro nehmen. In diesem Bereich warte mit der 200-Tage-Linie (126,60 Euro) auch der nächste große Widerstand.Aktuell würden den VW-Vorzügen die Impulse fehlen. Selbst positive Nachrichten - etwa die Mitteilung vom vergangenen Dienstag, dass man in Deutschland die Spitzenposition bei E-Autos zurückerobert habe - hätten der Aktie keinen Aufwind verliehen. Der Autobauer habe nach wie vor zu viele Baustellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.