Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (11.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die VW-Aktie habe sich zuletzt von ihren Tiefs gelöst. Und das obwohl der Newsflow nicht dazu angeregt habe, die Papiere einzusammeln: Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe die Kursziele für die komplette Autobranche gekappt. Wenige Tage zuvor habe die UBS ihre Verkaufsempfehlung für die Volkswagen-Aktie erneuert.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe die Kursziele in der Autobranche für Werte von Aston Martin bis Volkswagen reduziert. "Es ist nicht die richtige Zeit, mutig zu sein", habe das Team um Thomas Besson die Studie vom Montag betitelt. Sie sähen sowohl den Pkw- als auch den Lkw-Markt im kommenden Jahr skeptischer als bisher. Die Marktstrategen der Investmentbank würden für die Autobranche inzwischen zum "Strong Underweight", also einer starken Untergewichtung in den Portfolios raten.Bearish gestimmt bleibe auch das Analysten-Team der UBS. Die anstehende Quartalsberichtssaison der europäischen Automobilindustrie dürfte insgesamt solide Zahlen liefern, habe Analyst Patrick Hummel in einer Branchenstudie geschrieben. Allerdings sollten die Margen der Autobauer im Vergleich zum Vorquartal gesunken sein und die Zulieferer für die Elektromobilität die geringere Nachfrage zu spüren bekommen haben. Sein Kursziel für die VW-Aktie laute 100 Euro. Hummel rate nach wie vor dazu, den Autotitel zu verkaufen.Auch Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sehe Volkswagen skeptisch. "Der Konzern hat eine längere saure Gurkenzeit vor sich", sage Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR.Große Probleme würden nach wie vor die Entwicklung der Software, das Infotainment und autonomes Fahren bereiten. "Ich bin sicher, BMW, Mercedes und auch Volkswagen haben das verstanden und arbeiten an neuen Software-Features. Was nützlich wäre, wenn Deutschland mehr Möglichkeiten bieten würde, autonome Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Software- insbesondere GenAI lernt durch gefahrene Kilometer, und die fehlen in Deutschland", ergänze Dudenhöffer.Hinzu komme, dass die Konkurrenz im Mittelklasse-Segment mit Nio, BYD, Xpeng und Geely immer größer werde. Ein echter Game-Changer aus Sicht des VW-Konzerns sei nicht in Sicht.Heiße: Die VW-Aktie liefere nach wie vor sowohl fundamental als auch charttechnisch wenig Kaufargumente, wenngleich die Bewertung mit einem derzeitigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5 und einen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 äußerst günstig erscheine.Anleger sollten eine klare Aufhellung des Chartbilds abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Dies trete erst ein, sobald die 50-Tage-Linie, die bei 111,48 Euro verlaufe, genommen werde.