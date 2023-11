Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

109,04 EUR 0,00% (20.11.2023, 09:33)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

108,96 EUR +0,11% (20.11.2023, 09:21)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (20.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe in den vergangenen Wochen wieder etwas zulegen können, nachdem er in den Vormonaten deutlich abwärts gegangen sei. Am Freitag habe die VW-Aktie dabei auch Unterstützung von den Auslieferungszahlen vom Oktober erhalten. Zudem habe der Autobauer über den Stand des geplanten Sparprogramms informiert.Im Oktober habe Volkswagen mit all seinen Marken 765.500 Fahrzeuge aus und damit 10,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor geliefert, wie die Wolfsburger am Freitag bekannt gegeben hätten. In China, dem wichtigsten Einzelmarkt, habe es nach mehreren Monaten mit Rückgängen ein Plus von 5,1 Prozent auf 276.800 Autos gegeben.Bei Volkswagen hätten am Freitag Vorstand und Aufsichtsrat über die Investitionsplanung der kommenden fünf Jahre beraten. Dabei habe der Vorstand den Aufsichtsrat auch über den Stand des geplanten Sparprogramms für die Kernmarke Volkswagen informiert, habe ein Sprecher nach der Sitzung auf Anfrage erklärt. Einzelheiten habe er nicht genannt.Mit dem Effizienzprogramm wolle die Marke die Kosten bis 2026 um zehn Milliarden Euro senken. Über die Ausgestaltung werde seit Oktober mit dem Betriebsrat verhandelt. Als Sofortmaßnahme habe VW Anfang November für die wichtigsten Standorte bereits einen Einstellungsstopp verhängt.Kern der Planungsrunde, die alljährlich im November stattfinde, sei die Festlegung der Investitionen und der Werksbelegung der nächsten fünf Jahre gewesen. Finanzvorstand Arno Antlitz habe zuvor angekündigt, dass man bei den Investitionen 2024 und 2025 einen Höchststand erreichen werde. Danach sollten die Ausgaben für neue Modelle und Werke deutlich sinken.Zu Jahresbeginn sei das deutsche Lieferkettengesetz in Kraft getreten. Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten hätten die Pflicht, Sorgfalt für die Einhaltung von Menschenrechten bei der gesamten Produktion zu tragen und müssten darüber jährliche einen Bericht vorlegen. "Unser Bestreben ist es, das Gesetz in diesem Jahr zunächst bestmöglich umzusetzen", habe Waltenberg gesagt. Im kommenden Jahr wolle man dann über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen.Die Volkswagen-Vorzugsaktie könnte nun kurzzeitig durchaus ihre jüngst gestartete Aufholjagd fortsetzen. Der nächste Widerstand sei jetzt die 90-Tage-Linie, die es zu knacken gelte. Bei knapp 120 Euro warte dann die 200-Tage-Linie. Die langfristigen Aussichten würden jedoch bescheiden bleiben, der Autobauer habe zu viele Baustellen. Hier müsse sich noch einiges tun.Anleger bleiben derzeit weiter an der Seitenlinie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)