XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

120,80 EUR +2,22% (02.02.2024, 12:18)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (02.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der DAX-Titel sei auch kurz vor Wochenschluss gefragt. Überhaupt erlebe der gesamte Automobilsektor dank freundlichen Meldungen von Mercedes und Porsche an diesem Freitag einen positiven Wochenausklang. Die VW-Vorzugsaktie sei nach einer Analystenstudie gefragt. Das jüngste Mitglied im erfolgreichen AKTIONÄR-Hebel-Depot (+14% seit Jahresanfang) gebe weiter Gas.Die US-Bank Citigroup sehe bei Volkswagen von nun an viel höheres Potenzial für Investoren. Sie habe das Kursziel für Volkswagen von 146 auf 158 Euro erhöht und das Rating auf "Buy" belassen. Management und Aufsichtsrat hätten nun besser zusammengearbeitet, habe Analyst Harald Hendrikse in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Der neue Vorstandsvorsitzende des Autobauers zeichne sich durch pragmatischere strategische Entscheidungen aus. Dies bewahre VW zwar nicht vor dem schwierigen Weg des Mobilitätswandels, dürfte den Free Cash Flow aber länger stützen, als es die Konsensschätzungen nahegelegt hätten. Die Aktie sei zudem günstig bewertet.Volkswagen überzeuge mit Pragmatismus - und einem interessanten Chartbild. DER AKTIONÄR spekuliert auf eine Bestätigung des Bruchs des Abwärtstrends mit einem Call-Optionsschein in seinem erfolgreichen Hebel-Depot, so Leon Müller. (Analyse vom 02.02.2024)Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:120,70 EUR +1,29% (02.02.2024, 12:33)