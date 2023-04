Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

123,86 EUR -1,28% (05.04.2023, 14:28)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

123,80 EUR -1,28% (05.04.2023, 14:14)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (05.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die VW-Aktie habe sich in den vergangenen Tagen wieder erholen können. Zuletzt sei sie nach einer deutlichen Abwertung durch die Investmentbank Stifel stark unter Druck geraten. Unterstützung habe der Autotitel zuletzt von guten Absatzzahlen aus den USA und China erhalten. Ein größerer Autorückruf auf dem US-Markt bremse den neuerlichen Aufwärtsdrang nun allerdings etwas.Volkswagen müsse einen größeren Autorückruf in den USA durchführen. Grund seien mögliche Airbag-Defekte. Gemäß Unterlagen der US-Verkehrsaufsicht NHTSA müssten rund 143.000 Stadtgeländewagen der bei US-Kunden sehr beliebten Modelle Atlas und Atlas Cross Sport in die Werkstätten beordert werden. Es bestehe die Gefahr, dass der Airbag auf der Beifahrerseite nicht auslöse. Betroffene Modelljahrgänge seien laut NHTSA die Jahre 2018 bis 2021.Erfreulich sei dies sicher nicht, Autorückrufe würden aber immer wieder auftreten bei den Fahrzeugherstellern und seien im Umfang wie diesem aber einkalkuliert.Massiv unter Druck gebracht habe vor Kurzem dagegen eine Abstufung durch die Investmentbank Stifel. Nach einer Änderung des Bewertungsverfahrens sei das Kursziel von 295 auf 149 Euro fast halbiert worden. Im Zuge dessen sei auch die bisherige Kaufempfehlung gestrichen worden, das neue Rating laute "Hold". Im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeute dies aber immer noch ein Potenzial von gut 18 Prozent.Grundsätzlich gehe der VW-Konzern in die richtige Richtung. Insbesondere beim Produktportfolio müsse Volkswagen aber noch einiges tun. Aus charttechnischer Sicht wäre die Rückeroberung der 200-Tage-Linie ein wichtiges positives Signal.Derzeit ist die Volkswagen-Vorzugsaktie eine Halteposition, so Marion Schlegel. DER AKTIONÄR favorisiere unter den deutschen Autobauern weiterhin die Aktien der Porsche AG und von Mercedes-Benz ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ). (Analyse vom 05.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link