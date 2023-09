Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (19.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aktionäre von Volkswagen könnten alles andere als zufrieden sein mit der Performance der Aktie in den vergangenen Monaten. Im 52-Wochen-Vergleich sei das Papier mit einem Minus von 26,1 Prozent der mit Abstand schwächste Wert im DAX . Doch einige Analysten sähen mittlerweile wieder Potenzial.Am heutigen Dienstag dürfte das Papier gleich von einer doppelten Aufstufung profitieren. Das Analysehaus Jefferies habe das Papier von bislang "underperform" auf jetzt "buy" hochgestuft. Das Kursziel sei von 115 auf 150 Euro erhöht worden. Jefferies-Analyst, Phlippe Houchois, rechne 2024 aber mit enormen Verbesserungen auf der Kostenseite bei der Kernmarke und beim Umlaufvermögen. Aktuell sehe Houchois daher ein attraktives Einstiegsniveau.Am Montag habe auch die US-Investmentbank Goldman Sachs, was das Kursziel angehe, der Aktie von Volkswagen Potenzial eingeräumt. Es sei die generelle Auffassung von Anlegern, dass die europäische Automobilindustrie vor einer Phase gedämpfter Absatz- und Preisentwicklungen stehe, habe Analyst George Galliers von Goldman Sachs in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Er gehe aber konstruktiver an den Sektor heran. Die stärkere Geschäftsentwicklung bei den Autobauern könnte sich fortsetzen und sollte belohnt werden. VW zähle er zwar nicht zu den Branchenfavoriten, dennoch räume der Experte der Aktie durchaus Potenzial bis 145 Euro ein.Derweil falle am heutigen Dienstag auch der Blick nach Wolfsburg. Dort enthülle Volkswagen die dritte Generation seines Kompakt-SUV Tiguan als klassischen Verbrenner. Die Weltpremiere des inzwischen meistverkauften Modells der Marke finde erstmals nicht auf der Automesse IAA statt, sondern bei einer Betriebsversammlung im Stammwerk, wo das Fahrzeug auch gebaut werde. Seit dem Start der ersten Generation 2007 seien weltweit mehr als 7,5 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert worden. Seit 2019 sei es das meistverkaufte Modell der Marke.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link