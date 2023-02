Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

132,40 EUR +0,88% (20.02.2023, 11:34)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

132,50 EUR +0,98% (20.02.2023, 11:21)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (20.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Nachdem Volkswagen 2022 einen Rückgang bei den Fahrzeugverkäufen verzeichnet habe, sei der Konzern auch ins neue Jahr mit einem Rücksetzer gestartet. Im Januar sei der Absatz mit 616.200 Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr um rund 12 Prozent zurückgegangen. Vor allem die Entwicklung in China habe das Geschäft des Autobauers belastet.Auf dem größten Automarkt der Welt seien die Verkäufe von Volkswagen um über 40 Prozent eingebrochen. Allerdings hätten hier auch die Feiertage rund um das chinesische Neujahr eine Rolle gespielt, die diesmal komplett in den Januar gefallen seien und damit das Geschäft gebremst hätten. Der Rückgang sei aber auch der wachsenden heimischen Konkurrenz geschuldet, die den VW-Modellen vor allem softwaretechnisch viel voraushätten. Mit einem Anteil von rund 30 Prozent bleibe China weiterhin Volkswagens wichtigster Einzelmarkt.Ebenfalls stark rückläufig sei die Entwicklung in der Konfliktregion Mittel- und Osteuropa mit einem Minus von 23 Prozent gewesen. In Westeuropa und Nordamerika habe die VW-Gruppe mit Zuwächsen von rund 20 beziehungsweise 16 Prozent dagegen wieder deutlich mehr Fahrzeuge verkaufen können als vor einem Jahr.Der Rückgang in China schmerze, jedoch wolle sich auch Volkswagen aufgrund politischer Unsicherheiten unabhängiger von dem Land aufstellen. Daher sei auch der Zuwachs in Nordamerika, wo der Konzern nur über einen verhältnismäßig geringen Marktanteil verfüge, wichtig. Dort wolle VW eine wichtigere Rolle einnehmen, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren.Die VW-Aktie ist derzeit "nur" eine Halteposition, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: