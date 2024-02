Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

120,16 EUR +0,75% (16.02.2024, 12:06)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

120,26 EUR +0,91% (16.02.2024, 11:52)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (16.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF).Volkswagen habe seine Absatzzahlen für Januar veröffentlicht. Dabei habe der Konzern im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein deutliches Plus erzielen können. Dafür zeichne ein deutlicher Anstieg in China verantwortlich. In Westeuropa und Nordamerika habe der Konzern allerdings einen leichten Rückgang hinnehmen müssen.Insgesamt habe Volkswagen im Januar 698.200 Fahrzeuge über sämtliche Konzernmarken hinweg ausgeliefert. Das entspreche einem Anstieg von gut 13 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Besonders stark habe sich der Absatz in China entwickelt. Dort sei die Zahl der Auslieferungen im Jahresvergleich um gut 43 Prozent auf 290.900 gestiegen. Allerdings hätten dort im vergangenen Jahr laufende Corona-Beschränkungen belastet. In Westeuropa und Nordamerika seien die Auslieferungen hingegen leicht rückläufig gewesen: In Westeuropa seien diese um drei Prozent auf 224.600 gesunken, in Nordamerika um ein Prozent auf 66.300.Volkswagen habe heute zudem einen Deal mit dem indischen Autobauer Mahindra melden können. Beide hätten sich auf einen Lieferpakt für Elektrokomponenten und Batterien geeinigt. Wie es heiße, wolle Mahindra einen Teil seiner Elektroplattform Inglo mit elektrischen Komponenten aus der MEB-Plattform der Wolfsburger ausstatten. Zudem würden die Inder auch Batteriezellen von Volkswagen beziehen wollen. Eine entsprechende Absichtserklärung hätten beide Unternehmen bereits im Jahr 2022 geschlossen. Der Liefervertrag habe eine Laufzeit von mehreren Jahren und umfasse ein Gesamtvolumen von rund 50 Gigawattstunden (GWh) an Batteriekapazität.Das Chartbild habe sich zuletzt deutlich aufgehellt. Die Aktie von Volkswagen habe sich in den vergangenen Monaten peu à peu nach oben arbeiten können. Ende Januar sei auch der Sprung über die 200-Tage-Linie gelungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Derivate der Volkswagen Vz. befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.