Kursziel

VW-Aktie

(EUR) Rating

VW-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 316,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 29.07.2022 235,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 28.07.2022 230,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 01.08.2022 230,00 Buy UBS Patrick Hummel 28.07.2022 230,00 Buy Warburg Research Mustafa Hidir 01.08.2022 197,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 05.08.2022 175,00 Outperform Credit Suisse Richard Carlson 04.08.2022 165,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 29.07.2022



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

148,60 EUR +1,50% (12.08.2022, 18:34)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

148,32 EUR +0,94% (12.08.2022, 17:35)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (12.08.2022/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 316,00 Euro oder 165,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG hat am 28. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2022 präsentiert.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 28. Juli berichtete, habe der Volkswagen-Konzern im ersten Halbjahr trotz anhaltender Lieferprobleme bei Mikrochips und harter Corona-Einschränkungen in China einen deutlichen Gewinnsprung hingelegt. Die Wolfsburger hätten das Ergebnis nach Steuern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwas mehr als ein Viertel auf insgesamt 10,6 Milliarden Euro steigern können. Das 2. Quartal, in dem vor allem erneute Lockdowns die Produktion und Verkäufe auf dem wichtigsten Markt in Asien ausgebremst hätten, habe mit einem Gewinnrückgang von gut 22 Prozent für sich genommen noch stark auf das Geschäft gedrückt. Der Absatz von Elektroautos habe aber weiter angezogen.Finanzvorstand Arno Antlitz habe gesagt, Europas größte Autogruppe habe ungeachtet "beispielloser globaler Herausforderungen beachtliche finanzielle Robustheit bewiesen". Für die zweite Jahreshälfte gehe Volkswagen auch von einer Entspannung der Lieferketten-Probleme aus. Den Jahresausblick habe der Konzern bestätigt.Der Umsatz sei im zweiten Quartal auf Jahressicht um 3,3 Prozent auf 69,5 Milliarden Euro gewachsen. Das um Sonderkosten für die Dieselaffäre bereinigte operative Ergebnis sei um 27,7 Prozent auf 4,74 Milliarden Euro gefallen. Dabei hätten Bewertungseffekte vor allem für Rohstoffsicherungsgeschäfte schwer gewogen. Diese hätten allein mit 2,4 Milliarden Euro zu Buche geschlagen, nachdem sie das operative Ergebnis im ersten Quartal deutlich aufgehübscht hätten. Vor Einbeziehung dieser Buchverluste habe sich das Ergebnis im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal nochmals verbessert, habe es geheißen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, billigt Tom Narayan, Analyst von RBC, dem Titel das höchste Kursziel von 316 Euro zu. Die Einstufung wurde nach Quartalszahlen auf "outperform" belassen. Diese und eine Telefonkonferenz hätten die Investoren mit Blick auf Änderungen im Management zufrieden gestellt, schrieb Tom Narayan in einer am 29. Juli vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick: