Kursziel

VW-Aktie

(EUR) Rating

VW-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 310,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 25.07.2022 280,00 Buy Société Générale Stephen Reitman 10.05.2022 235,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 07.07.2022 230,00 Buy UBS Patrick Hummel 25.07.2022 230,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 08.07.2022 225,00 Overweight Barclays Capital Erwann Dagorne 19.05.2022 191,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 25.07.2022 175,00 Outperform Credit Suisse Richard Carlson 21.07.2022 175,00 Hold Berenberg Bank Adrian Yanoshik 31.05.2022 175,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 16.05.2022 160,00 Market-perform Bernstein Research Daniel Roeska 22.07.2022 115,00 Underperform Jefferies Philippe Houchois 25.07.2022

Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

130,80 EUR -1,13% (26.07.2022, 21:34)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

130,42 EUR -1,67% (26.07.2022, 17:40)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (27.07.2022/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 310,00 Euro oder 115,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG wird am 28. Juli die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, hat Tom Narayan von RBC mit 310 Euro das höchste Kursziel genannt. Die kanadische Bank hat den DAX-Titel anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze auf "outperform" belassen. Auf den ersten Blick werfe der Wechsel von Herbert Diess zu Porsche-Chef Oliver Blume ein Schlaglicht auf die Governance-Probleme bei VW, schrieb Tom Narayan in einer am 25. Juli vorliegenden Ersteinschätzung. Dies sei bedauerlich nach all der Arbeit, die der Autokonzern in den vergangenen Jahren geleistet habe, um sein Image zu verbessern.Die niedrigste Kursprognose für Volkswagen kommt dagegen vom Analysehaus Jefferies: 115 Euro. Die Aktie wurde auf "underperform" belassen. Das Ausscheiden von Herbert Diess als Vorstandschef dürfte nicht überraschen, da er in den vergangenen Monaten deutlich an den Rand gedrängt worden sei und auch angesichts der ausgiebig publizierten Verzögerungen bei der Softwareentwicklung in Cariad, die in seiner Verantwortung gelegen habe, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am 25. Juli vorliegenden Studie. Auch die Ernennung von Porsche-Chef Oliver Blume als neuer Konzernchef überrasche nicht. Der Zeitpunkt aber sei unglücklich, auch wenn der Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche nach wie vor stattfinden dürfte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: