Kursziel

VW-Aktie

(EUR) Rating

VW-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 281,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 31.10.2022 235,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 28.10.2022 200,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 03.11.2022 160,00 Market-Perform Bernstein Research Daniel Roeska 07.11.2022 150,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 08.11.2022 130,00 Neutral UBS Patrick Hummel 03.11.2022 115,00 Underperform Jefferies Philippe Houchois 14.11.2022 - Buy BofA Securities Horst Schneider 08.11.2022



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

138,04 EUR -2,54% (16.11.2022, 20:53)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

137,40 EUR -4,18% (16.11.2022, 17:35)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (16.11.2022/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 281,00 Euro oder 115,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG hat am 28. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2022 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. Oktober zu entnehmen ist, habe der Volkswagen-Konzern im Tagesgeschäft des 3. Quartals deutlich zugelegt, müsse aber Abstriche beim Nettogewinn und den Auslieferungszielen für das Gesamtjahr machen. Der Gewinn nach Steuern sei in den Monaten Juli bis September im Jahresvergleich um mehr als ein Viertel auf 2,13 Milliarden Euro gefallen, wie das DAX -Unternehmen am Freitag, 28. Oktober, in Wolfsburg mitgeteilt habe.Grund sei gewesen, dass Volkswagen 1,9 Milliarden Euro auf das Ende der Softwarekooperation mit der Beteiligung Argo habe abschreiben müssen. VW und Partner Ford hätten das Start-up diese Woche aufgegeben. VW habe die Jahresziele für Umsatz und Ergebnis bestätigt, sehe die Auslieferungen aber nur noch auf Vorjahresniveau von 8,9 Millionen Fahrzeugen. Bisher habe VW einen Anstieg von 5 bis 10 Prozent angepeilt.Im Tagesgeschäft sei es deutlich besser gelaufen als im von Lieferengpässen deutlich belasteten Vorjahresquartal, der Umsatz sei um gut 24 Prozent auf 70,7 Milliarden Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, an dem VW maßgeblich seinen betrieblichen Erfolg messe, habe um rund 53 Prozent auf 4,27 Milliarden Euro zugelegt. Damit fiel es allerdings schwächer aus, als von Analysten zuvor geschätzt, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von RBC: Die kanadische Bank hat die Einstufung für die Vorzüge von Volkswagen auf "outperform" mit einem Kursziel von 281 Euro belassen. Anlässlich des reduzierten Jahresausblicks in puncto Auslieferungen und der ansonsten beibehaltenen Ziele für Umsatzwachstum und Profitabilität sein nun starke Preisanstiege erforderlich, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am 31. Oktober vorliegenden Studie. Derweil dürften sich die Anleger nach Engagements bei der Sportwagentochter Porsche AG wieder mehr den VW-Aktien selber zuwenden, wenn sich die gesamtwirtschaftlichen Trends verbesserten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick: