Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick:



Kursziel

VW-Aktie

(EUR) Rating

VW-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 235,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 04.05.2023 200,00 Buy Warburg Research Fabio Hölscher 04.05.2023 190,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 10.05.2023 160,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 12.05.2023 150,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 16.05.2023 150,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 04.05.2023 140,00 Market-Perform Bernstein Research Daniel Roeska 24.05.2023 135,00 Neutral UBS Patrick Hummel 09.05.2023 115,00 Underperform Jefferies Philippe Houchois 04.05.2023



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

118,86 EUR -1,05% (24.05.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

119,32 EUR -1,52% (24.05.2023, 17:39)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen.







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 235,00 Euro oder 115,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG hat am 4. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2023 veröffentlicht.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 4. Mai hervorgeht, müsse sich der Volkswagen-Konzern weiter gegen starke Preisschwankungen bei Rohstoffen stemmen, habe im laufenden Geschäft zu Beginn dieses Jahres aber ohne diese Belastungen zulegen können. Der Betriebsgewinn sei im ersten Quartal um 35 Prozent auf etwa 7,1 Milliarden Euro gewachsen, wenn man die Bewertung entsprechender Absicherungsgeschäfte außen vor lasse. Mit ihrer Berücksichtigung sehe das Bild jedoch ganz anders aus: Das operative Ergebnis sei um 31 Prozent auf 5,75 Milliarden Euro gesunken und unterm Strich seien als Ertrag noch 4,7 Milliarden Euro nach 6,7 Milliarden Euro Anfang 2022 geblieben.Wie das Unternehmen am 4. Mai mitgeteilt habe, hätten sich die Geschäfte trotz anhaltender Lieferschwierigkeiten bei Auto-Elektronik wieder stabilisiert. Der Umsatz sei um knapp 22 Prozent auf 76,2 Milliarden Euro gestiegen. Die Verkäufe der Wolfsburger hätten sich insbesondere in Europa und Nordamerika erholt, während die VW-Gruppe in China erhebliche Probleme gehabt habe. Finanzvorstand Arno Antlitz sprach dennoch von einem "vielversprechenden Start in das Geschäftsjahr 2023", ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Warburg Research. Das Analysehaus hat die Einstufung für den DAX-Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das solide ausgefallene erste Quartal stütze die ambitionierten Jahresziele des Autobauers, habe Analyst Fabio Hölscher in einer am 4. Mai vorliegenden ersten Einschätzung zum Zahlenwerk der Wolfsburger geschrieben.Beim Analysehaus Jefferies jedoch wird der Volkswagen-Titel mit dem Votum "underperform" eingestuft und das Kursziel von 115 Euro ausgegeben. Der Autobauer habe etwas besser als erwartet abgeschnitten, habe Analyst Philippe Houchois in einer am 4. Mai vorliegenden Studie geschrieben. Dies gelte insbesondere für den freien Barmittelzufluss.Laut der Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär" vom 23. Mai habe der VW-Konzern zuletzt durchaus mit guten News auf sich aufmerksam machen können. Die Auslieferungszahlen im April seien im Vergleich zum Vorjahr um rund 40 Prozent auf 720.200 Autos geklettert. Dennoch: Die Aktie hinke im Vergleich zu BMW ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ) und Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) deutlich hinterher. Tesla spendiere der Markt ein KGV von 63 und ein KUV von 6. Sei Volkswagen also wirklich zu günstig bewertet?Der Übergang zur Elektromobilität gehe bei Volkswagen nur langsam voran. Die Modelle ID.3, ID.4 und ID.5 würden im wichtigsten Automarke der Welt China nicht sonderlich gut ankommen. Zu schlecht sei die Software in den Fahrzeugen im Vergleich zu den heimischen Herstellern BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ), Nio , Aiways oder XPeng . Eine Lösung sei nicht in Sicht. Die Software-Sparte Cariad kämpfe seit Monaten mit Problemen. Ob der neue Chef der Sparte Peter Bosch das Ruder herumreißen werde, bleibe abzuwarten.Auch was die Produktpalette angehe, seien 2023 keine Gamechanger zu erwarten. Zwar werde im Lauf des Jahres der ID.7 ausgerollt, aber auch dieses Modell werde in Sachen Software keine riesigen Updates parat haben.Die letzten Auslieferungszahlen seien gut gewesen. Jedoch müsse VW in den nächsten Wochen und Monaten Taten folgen lassen. Fakt sei, dass die Modellpalette dringend neue Impulse brauche. ID.3, ID.4 und ID.5 seien nett, aber im Wettbewerb mit Tesla oder BYD zu brav und zu wenig innovativ. Auch der erst kürzlich vorgestellte ID.7 sei kein Gamechanger für VW. Der Autokonzern kämpfe darüber hinaus mit Problemen innerhalb der Software-Sparte Cariad. Es sei also durchaus nachvollziehbar, dass die Aktien von BMW und Mercedes seit Jahresanfang am Börsenparkett eine deutlich bessere Figur abgeben würden.Aus charttechnischer Sicht bietet für die Volkswagen-Vorzugsaktie die Zone zwischen 115,00 Euro und 120,00 Euro derzeit Unterstützung, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in seiner Aktienanalyse.