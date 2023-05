Kursziel

VW-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 235,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 31.03.2023 200,00 Buy Warburg Research Mustafa Hidir 15.03.2023 190,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 20.03.2023 181,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 21.04.2023 155,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 29.03.2023 150,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 27.04.2023 150,00 Overweight Barclays Capital Henning Cosman 17.04.2023 148,00 Hold HSBC Michael Tyndall 03.03.2023 140,00 Market-perform Bernstein Research Daniel Roeska 06.04.2023 132,00 Halten RBI Helge Rechberger 12.04.2023 130,00 Neutral UBS Patrick Hummel 13.04.2023 115,00 Underperform Jefferies Philippe Houchois 14.04.2023



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (03.05.2023/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 235,00 Euro oder 115,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG wird am 4. Mai die Ergebnisse zum 1. Quartal 2023 bekannt geben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. April zu entnehmen ist, hätten sich die Verkäufe des Volkswagen-Konzerns im 1. Quartal wieder verbessert. Wie die Wolfsburger am 21. April mitgeteilt hätten, seien die weltweiten Auslieferungen von Anfang Januar bis Ende März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,5 Prozent auf etwas mehr als 2 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Ein Grund dafür sei die sich allmählich stabilisierende Versorgung mit Elektronik. Große Zuwächse für VW habe es unter anderem auf dem Heimatmarkt Westeuropa (26,9 Prozent) und in Nordamerika (22,1 Prozent) gegeben. Deutlich schwächer geblieben seien die Geschäfte aber in China (minus 14,5 Prozent) sowie in der Konfliktregion Mittel- und Osteuropa (minus 5,8 Prozent).Auf dem chinesischen Automarkt - dem wichtigsten weltweit - habe die VW-Gruppe zum Jahresbeginn noch viel stärkere Einbrüche verzeichnen müssen - im Januar habe der Rückgang der Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr dort bei mehr als 40 Prozent gelegen. Dies habe teils an zusätzlichen freien Tagen rund um das Neujahrsfest, aber auch an Nachwirkungen der Corona-Wellen gelegen. In der gesamten VW-Gruppe seien die Verkäufe von Elektroautos von rund 99 000 Stück im "stärker von Versorgungsengpässen geprägten" Vorjahresquertal auf nun 141.000 gewachsen.Unter den einzelnen Marken habe die Hauptsparte VW Pkw im ersten Jahresviertel ein Mini-Plus von einem Prozent erreicht, sie sei global etwas mehr als eine Million Fahrzeuge los geworden. Das Unternehmen habe hervorgehoben, dass sich die Verkäufe von E-Modellen aus der ID-Reihe gut entwickelt hätten. In Europa hätten die etwa 70 000 ausgelieferten Wagen im ersten Quartal demnach gut der Hälfte aller reinen Stromer aus dem Konzern entsprochen.Bei allen anderen Marken sei das Gesamtgeschäft deutlich besser verlaufen - etwa bei Seat/Cupra (plus 37 Prozent), den leichten VW-Nutzfahrzeugen (plus 18,7 Prozent) oder Skoda (plus 12,6 Prozent). Audi habe es geschafft, 7,9 Prozent mehr Autos an die Kunden zu bringen als in den ersten drei Monaten 2022, Porsche habe eine Steigerung der Verkäufe um 18 Prozent erzielt. Die schweren Lkw und Busse der Nutzfahrzeug-Holding Traton kamen auf ein Auslieferungsplus von knapp einem Viertel, so die dpa-AFX weiter.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Volkswagen kommt dagegen von der UBS. Die Schweizer Großbank hat die Vorzugsaktien des Autobauers auf "neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Für das erste Quartal sei damit zu rechnen, dass die Geschäftszahlen der Autohersteller dank der Abarbeitung des bestehenden Auftragsbestands relativ solide blieben, habe Analyst Patrick Hummel in einer am 13. April vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Der Analyst habe aber seine pessimistische These bekräftigt, dass die Verkaufspreise im Laufe des Jahres in einem zunehmend überversorgten Markt fallen würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick: