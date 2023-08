Kursziel

VW-Aktie

(EUR) Rating

VW-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 193,00 Overweight JP Morgan Jose Asumendi 27.07.2023 190,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 31.07.2023 170,00 Buy Warburg Research Fabio Hölscher 28.07.2023 160,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 31.07.2023 150,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 31.07.2023 147,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 28.07.2023 135,00 Neutral UBS Patrick Hummel 27.07.2023 135,00 Neutral ODDO BHF Michael Foundoukidis 28.07.2023 132,00 Halten RBI Helge Rechberger 28.07.2023 - Buy Citigroup Harald Hendrikse 09.08.2023



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

117,44 EUR +0,24% (10.08.2023, 22:02)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

117,68 EUR +0,68% (10.08.2023, 17:35)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (10.08.2023/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 193,00 Euro oder 132,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG hat am 27. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2023 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Juli habe VW im abgelaufenen 2. Quartal einen Umsatzanstieg von gut 15 Prozent auf 80,1 Milliarden Euro erzielt. Das bereinigte operative Ergebnis sei mit 5,6 Milliarden Euro zwar um fast 19 Prozent höher ausgefallen als vor einem Jahr, habe damit aber unter der Durchschnittsschätzung von Experten gelegen. Wie im 1. Quartal habe die Bewertung von Rohstoffsicherungsgeschäften belastet, diesmal seien dafür 1,2 Milliarden Euro angefallen. Das Ergebnis nach Steuern sei um gut 3 Prozent auf 3,79 Milliarden Euro gefallen.Volkswagen habe angesichts des mauen Wirtschaftsumfelds seine Verkaufsziele für das Gesamtjahr gestutzt. So sollten 2023 nun zwischen 9 und 9,5 Millionen Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert werden, wie der DAX -Konzern am 27. Juli mitgeteilt habe. Die Wolfsburger seien bisher von rund 9,5 Millionen Stück ausgegangen, nach 8,3 Millionen im Vorjahr. Fachleute hätten ohnehin bezweifelt, ob VW das Ziel noch schaffen könne. Im ersten Halbjahr habe der Konzern weltweit 4,4 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von knapp 13 Prozent.Beim Jahresumsatz bleibe Volkswagen allerdings voll auf Kurs, das gesteckte Ziel von 10 bis 15 Prozent Plus und damit 307 bis 321 Milliarden Euro zu erreichen, habe es geheißen. Auch die Prognose für die um Sondereinflüsse bereinigte operative Gewinnmarge bleibt unangetastet bei 7,5 bis 8,5 Prozent, auch weil das Spar- und Ergebnisprogramm bei den Massenmarken im zweiten Halbjahr Wirkung zeigen soll, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Deutsche Bank Research. Der verantwortliche Analyst, Tim Rokossa, hat die Einstufung für den Titel nach einer Investorenveranstaltung auf "buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Er teile eindeutig die Ansicht, dass der Autokonzern mehrere schwerwiegende Probleme habe, sehe diese Negativität aber letztlich als Chance für eine kluge Positionierung, habe Tim Rokossa in einer am 31. Juli vorliegenden Studie geschrieben. Tesla einzementiert und möchte langfristig zum Überholen ansetzen. Auf der anderen Seite sei man vom EBIT-Margenziel noch weit entfernt. Es bleibe abzuwarten, wie das angekündigte Sparprogramm helfen werde, dieses zu erreichen. Gleichzeitig wolle man mehr Präsenz auf Chinas Straßen zeigen und nehme dafür ordentlich Geld in die Hand.Aus Bewertungssicht habe sich im Vergleich zur direkten Automobilkonkurrenz seit der letzten "Aktieninfo" wenig verändert, wenngleich Volkswagen seit Jahresbeginn in der Kurs-Performance teils deutlich hinter den anderen Automobilherstellern der Peergroup zurückgeblieben sei. Die VW-Aktien würden mit super günstigen KGVs um die 4 und einer grandiosen Dividendenrendite bei 7% glänzen. Das sei zuletzt aber schon immer so gewesen und der Analyst wüsste nicht, was jetzt der Auslöser sein könnte, dass der Markt die Aktien plötzlich zu lieben beginne. Deshalb unterstelle Rechberger einen Abschlag von 25% auf sein rechnerisches Kursziel von EUR 176. Damit bleibe Helge Rechberger, Analyst der RBI, weiterhin bei der Empfehlung "halten" für die Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 28.07.2023)Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur VW-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur VW-Vorzugsaktie auf einen Blick: