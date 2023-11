Kursziel

VW-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 190,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 27.10.2023 160,00 Overweight JP Morgan Jose Asumendi 26.10.2023 150,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 26.10.2023 145,00 Buy Warburg Research Fabio Hölscher 27.10.2023 140,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 01.11.2023 124,00 Market-Perform Bernstein Research Daniel Roeska 01.11.2023 100,00 Sell UBS Patrick Hummel 26.10.2023

Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

103,98 EUR -0,61% (10.11.2023, 18:30)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

103,66 EUR -1,16% (10.11.2023, 17:41)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche.







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 190,00 Euro oder 100,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG hat am 26. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Oktober zu entnehmen ist, habe der Volkswagen-Konzern im abgelaufenen dritten Quartal doppelt so viel Gewinn gemacht wie ein Jahr zuvor. Allerdings seien dafür vor allem milliardenschwere Abschreibungen im Vorjahreszeitraum verantwortlich gewesen. In den Monaten Juli bis September dieses Jahres habe das Ergebnis nach Steuern bei 4,35 Milliarden Euro gelegen, wie das DAX-Unternehmen am 26. Oktober mitgeteilt habe. Im Vorjahresquartal habe das Ende einer Kooperation bei Software rund um autonomes Fahren für eine Belastung von 1,9 Milliarden Euro gesorgt.Vorläufige Zahlen für das Abschneiden im dritten Quartal habe VW bereits in der vergangenen Woche vorgelegt, diese hätten die Wolfsburger nun bestätigt. Der Umsatz sei um 12 zwölf Prozent auf 78,8 Milliarden Euro gestiegen. Das operative Ergebnis sei um fast 15 Prozent auf 4,89 Milliarden Euro gewachsen. Weil Sicherungsgeschäfte für Rohstoffe und Energie in diesem Jahr stärker negativ zu Buche schlagen als zunächst gedacht, hatte VW in der vergangenen Woche seine Erwartungen an den Gewinn aus dem Tagesgeschäft für das Gesamtjahr eingedampft, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, hat Deutsche Bank Research nach vollständigen Zahlen für das dritte Quartal mit 190 Euro das höchste Kursziel ausgegeben. Die Einstufung wurde auf "buy" belassen. Laut einer am 27. Oktober vorliegenden Studie von Tim Rokossa sei schon seit den am 20. Oktober veröffentlichten vorläufigen Eckdaten bekannt gewesen, dass der Autobauer ein schwaches Quartal hinter sich habe. Für das Schlussquartal scheine Volkswagen auf eine wieder steigende Profitabilität zu vertrauen.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Volkswagen kommt dagegen von Bernstein Research: Das US-Analysehaus hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "market-perform" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Europäische Autobauer stünden vor einem saisonalen Konjunkturrückgang, habe Analyst Daniel Roeska in einer am 1. November vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Deutsche Anbieter hätten damit begonnen, die kurzfristigen Margenziele herabzusetzen und in den USA verlangsame sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Dies trübe die mittelfristigen Branchenaussichten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick: