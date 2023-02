Hamburg (www.aktiencheck.de) - Während europäische Aktien sich jüngst seitwärts entwickelten, gaben US-Aktien nach und näherten sich der 200-Tage-Linie, so von Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen Berenberg Märkte-Monitor.Kurzfristiger AusblickAb dem 5. März trete in China der 14. Nationale Volkskongress zusammen. Am 7. März spreche FED-Präsident Powell vor dem US-Repräsentantenhaus und -Senat. Die nächsten Zentralbanksitzungen würden ab Mitte März folgen. Am heutigen Montag würden die US-Auftragseingänge für langlebige Güter (Januar) und das Eurozonen-Wirtschaftsvertrauen (Februar) bekannt gegeben. Die vorläufigen Inflationszahlen (Februar) für Frankreich würden am Dienstag und für Deutschland am Mittwoch folgen. Am Dienstag würden zudem das US-Verbrauchervertrauen (Februar) und der Chicago-Einkaufsmanagerindex (PMI, Februar) veröffentlicht. Die Industrie-PMIs (Februar) für China (inkl. Service), USA und die Eurozone sowie die deutschen Einzelhandelsumsätze (Januar) würden am Mittwoch publiziert. Die Dienstleistungs-PMIs (Februar) für die Eurozone und USA, die deutschen Exporte (Januar) und die französische Industrieproduktionsdaten (Januar) würden am Freitag veröffentlicht. Die US-Arbeitsmarktdaten (Februar) würden hingegen erst am folgenden Freitag publiziert. (27.02.2023/ac/a/m)