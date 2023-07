In dieser Woche würden sich die Anleger auf die Berichtssaison konzentrieren, wobei heute der erste wichtige Tag der Berichterstattung sei, der zeigen werde, ob Gewinne und Margen dem wirtschaftlichen Gegenwind und der nachlassenden Verbrauchernachfrage standhalten könnten. Es würden zahlreiche europäische Unternehmen aus dem EURO STOXX 600 Universum in dieser Woche berichten. Zu den wichtigsten Namen würden SAP, Novartis und ASML (ISIN NL0010273215 / WKN A1J4U4) gehören.



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche um 2,3% zugelegt. Er habe bei 34.509 Punkten geschlossen. Die Aufwärtsbewegung sei breit angelegt gewesen, alle elf Sektoren des S&P 500 hätten Kursgewinne erzielen können. Die Aktienmärkte würden zusehends die Vermeidung einer Rezession einpreisen und nur noch eine Zinserhöhung der US-Notenbank in der nächsten Woche. Befeuert worden sei die positive Kursentwicklung durch eine Inflationsrate von 3% im Jahresvergleich, was den geringsten Anstieg seit März 2021 bedeute. Die Kernrate habe sich auf einen Anstieg von 4,8% abgeschwächt, nach 5,3% noch im Mai. Die Renditen an den Anleihemärkten seien daraufhin deutlich gefallen. Die Abschwächung der Inflationsrate deute aus Sicht der Analysten darauf hin, dass der US-Konsument zusehends durch die Zinserhöhungen unter Druck komme.



Die Berichtssaison sei am Freitag gestartet. Die über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen seien bei den Banken (JP Morgen, Wells Fargo, Citigroup) nach einer zunächst positiven Reaktion, abverkauft worden. Der Dow Titel United Healthcare habe positiv auf die Quartalszahlen reagiert. Er sei bereits im Vorfeld der Veröffentlichung unter Druck gewesen. Der Dow Jones habe mit einem Intraday-Wochenhoch von 34.627 Punkten die Verlaufshochs von Anfang Dezember 2022 und von Mitte Februar 2023 getestet. Die Analysten würden den Dow Jones und die US-Märkte insgesamt als weitgehend technisch überhitzt ansehen und deshalb nicht davon ausgehen, dass er den Sprung über das Verlaufshoch von Ende März 2022 bei 35.267 Punkten schaffen könne. Dieses Kursziel scheine aus kurzfristiger Sicht noch möglich, etwa durch positive Reaktionen auf Quartalsergebnisse.



Demzufolge würden die Analysten das Aufwärtspotenzial aktuell für sehr begrenzt halten und mit einem schwierigeren Marktumfeld in der zweiten Julihälfte rechnen. Für den Dow Jones bedeute das, dass es zu einem Test des Aufwärtstrends, der sich seit Oktober etabliert habe, kommen sollte. Aktuell verlaufe dieser im Bereich von 33.477 Punkten. Angesichts einer überhitzten Markttechnik würden die Analysten erwarten, dass es zum Bruch komme und zu einem Test der nur wenig darunterliegenden 200-Tage-Linie (aktuell bei 33.248 Punkten). Perspektivisch würden die Analysten auch mit einem Bruch dieser Linie rechnen. Insofern würden sie Marktteilnehmern empfehlen, eventuelle festere Kurse erneut für Gewinnmitnahmen zu nutzen.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) habe sich zu Wochenbeginn im Bereich der Tiefstände aus dem März bei 130,30%-Punkten sowie der Unterstützung bei 130,61%-Punkten bewegt. Ab Mittwoch sei es zu einer technischen Gegenbewegung gekommen, die den Bund-Future bis 132,81%-Punkten habe ansteigen lassen. In der heutigen Eröffnung notiere der Bund-Future auf Schlusskursniveau vom Freitag. Die weitere Entwicklung hänge auch stark davon ab, wie weit der Zinsstraffungszyklus der EZB fortgeführt werde. Die heute beginnende EZB-Konferenz zu Zentral-, Ost- und Südosteuropa könnte dazu Aufschluss geben.



Die Volatilität an den Aktienmärkten halte an. Die Analysten würden sich von Aussagen der Notenbanken weitere Aufschlüsse zu möglichen Rezessionsgefahren erhoffen und wie weit der Zinsstraffungszyklus führen werde. Die Analysten würden deshalb neutral gewichtet bleiben. (17.07.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die Verluste aus der Vorwoche konnte der DAX in den letzten Tagen fast vollständig aufholen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Er sei bei 16.105 Punkten am Freitag aus dem Handel gegangen. Dabei habe der DAX von festeren Kursen an der Wall Street profitiert. Das technische Bild habe sich zugleich deutlich aufhellen können, nachdem zuletzt sowohl die 38- als auch 90-Tage-Linie nach oben hätten durchbrochen werden können. In der heutigen Eröffnung gebe es leichte Gewinnmitnahmen als Reaktion auf schlechte Konjunkturdaten aus China.Zugleich würden die Anleger etwas vorsichtiger, nachdem Projektionen von Volkswirten darauf hindeuten würden, dass der EZB-Zinsstraffungszyklus noch bis 4% führen dürfte. Charttechnisch müsse der DAX den seit 16.06. kurzfristigen Abwärtstrend bei 16.126 Punkten nach oben auflösen, um weiter Richtung Allzeithoch zu tendieren. Auf der Unterseite würden sich Unterstützungen bei 16.000 sowie 15.948 Punkten finden. Ein Fall unter die letztgenannte Marke würde den DAX in den nächsten Tagen bis 15.735/15.715 abgleiten lassen. EURO STOXX 50 habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.400 Punkten geschlossen und sei im Vergleich zur Vorwoche um 3,87% gestiegen. Das sei der größte Wochengewinn seit März. Zum Wochenstart würden die europäischen Börsen jedoch als Reaktion auf die schwachen Wirtschaftsdaten aus China mit Abgaben eröffnen. Die Sektoren mit einer hohen China-Abhängigkeit wie Luxusgüter und Rohstoffe hätten zum Wochenstart die höchsten Kursrückgänge verzeichnet. In der Vorwoche hätten die europäischen Börsen profitiert, da die US-Inflation nachgelassen habe und damit die Hoffnung geschürt werde, dass die FED kurz davorstehe, die Zinserhöhungen zu beenden.Charttechnisch betrachtet, sei es erstaunlich zu sehen, wie eng sich der EURO STOXX 50 innerhalb seiner seit Ende März etablierten Handelsspanne zwischen 4.220 und 4.420 Punkten halte. Innerhalb von drei Monaten habe der Index zwischen der unteren und oberen Handelsgrenze oszilliert, wohingegen die Intensität in den letzten zwei Wochen höher gewesen sei. Die üblichen charttechnischen Indikatoren, wie der RMI würden zum Wochenstart wenig Impulse geben, in welche Richtung der Markt in dieser Woche tendieren könnte. Eines würden die letzten drei Monate jedoch verdeutlichen: Um die Obergrenze bei 4.420 Punkten nachhaltig zu überwinden, sei ein starker fundamentaler Impuls notwendig, um den stets aufkommenden Verkaufsdruck bei diesem hartnäckigen Widerstand zu brechen.