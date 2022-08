München (www.aktiencheck.de) - Die zweite Augusthälfte dürfte Börsianern angesichts der dünnen Makro- und politischen Agenda und der ausgelaufenen Quartalssaison etwas Luft zum Durchatmen geben, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank.Kommende Woche sei die Makroagenda relativ dünn: In Deutschland seien die ZEW-Konjunkturerwartungen am Dienstag sowie die Produzentenpreise am Freitag die Highlights, in der Eurozone die Juni-Handelsbilanz am Montag, aktualisierte Daten zum Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal am Mittwoch sowie tags darauf die finalen Juli-Inflationsdaten. Und in Großbritannien stünden am Dienstag Inflations- sowie Arbeitsmarktzahlen und am Freitag das GfK-Verbrauchervertrauen auf der Agenda.In den USA kämen neben einigen Immobilienmarktdaten am Dienstag die Industrieproduktion und am Mittwoch Einzelhandelsumsätze (alles für Juli) sowie das Protokoll zur jüngsten FED-Sitzung. Und während in China am Montagmorgen die Industrie- und Einzelhandelsdaten für Juli im Fokus stünden, richte sich die Aufmerksamkeit in Japan am Montag auf das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal sowie am Freitag auf die Inflationszahlen für Juli. (12.08.2022/ac/a/m)