Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London Stock Exchange-Symbol: VOD) ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Europa und Afrika. Das Unternehmen ist der größte Betreiber von Mobilfunk, Festnetz- und Internet in Europa. Daneben gehört es zu den führenden Anbietern bei der Konnektivität im Internet der Dinge. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen Kommunikationslösungen für Unternehmen, Festnetz- und Internetanschlüsse, Mobilfunkverträge und -Geräte für Endkunden. Zusätzlich zu den Dienstleistungen und Mobilfunkprodukten handelt das Unternehmen auch mit unter Lizenz vertriebenen Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets und Computern. Ein weiteres Geschäftsfeld stellt die M-Pesa Technologieplattform dar, die mobile Bezahllösungen und Finanzdienstleistungen für den afrikanischen Markt anbietet. (02.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London Stock Exchange-Symbol: VOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Dezember 2022 habe die Vodafone-Aktie den tiefsten Stand seit Oktober 2002 erreicht. Doch überraschenderweise habe sie sich von dort an erholt und sei sogar auf dem besten Weg den Status des Penny-Stocks abzulegen. Bleibe es bei einer Gegenbewegung oder schaffe Vodafone sogar den Turnaround. Das sage der Chart.Bei 0,83 Pfund habe Vodafone vor etwas mehr als zwei Monaten sein Verlaufstief markiert. Seitdem sei der Kurs um circa 20 Prozent gestiegen und habe sogar den GD50 als Unterstützung zurückerobert.Seit dem Jahreshoch bei 1,03 Pfund scheine die Luft allerdings erstmal raus zu sein. Die Aktie befinde sich derzeit in einer Konsolidierung. Falls sich diese auflöse und die Aktie das Jahreshoch überwinde, sollte sie als nächstes den GD200 bei 1,07 Pfund in Angriff nehmen können.Um von einer langfristigen Trendwende bei Vodafone zu sprechen, sei es deutlich zu früh. Weitere Kaufsignale seien dafür notwendig."Der Aktionär" rät an der Seitenlinie zu bleiben, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Vodafone-Aktie. (Analyse vom 02.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link