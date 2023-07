Börsenplätze Vodafone-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

0,9035 EUR +4,88% (24.07.2023, 10:32)



LSE-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

77,2106 GBp +5,03% (24.07.2023, 10:32)



ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



LSE-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London Stock Exchange-Symbol: VOD) ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Europa und Afrika. Das Unternehmen ist der größte Betreiber von Mobilfunk, Festnetz- und Internet in Europa. Daneben gehört es zu den führenden Anbietern bei der Konnektivität im Internet der Dinge. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen Kommunikationslösungen für Unternehmen, Festnetz- und Internetanschlüsse, Mobilfunkverträge und -Geräte für Endkunden. Zusätzlich zu den Dienstleistungen und Mobilfunkprodukten handelt das Unternehmen auch mit unter Lizenz vertriebenen Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets und Computern. Ein weiteres Geschäftsfeld stellt die M-Pesa Technologieplattform dar, die mobile Bezahllösungen und Finanzdienstleistungen für den afrikanischen Markt anbietet. (24.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London Stock Exchange-Symbol: VOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der britische Telekomkonzern Vodafone habe im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2023/23 die Erwartungen beim Umsatz leicht übertroffen. Nach der schwachen Kursentwicklung der Aktie in den vergangenen Monaten sei das eine gute Nachricht für die Anleger. Zudem komme ein neuer Finanzchef.Auf Konzernebene sei der Umsatz im bis Juni laufenden ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum organisch um 3,7 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro geklettert, wie Vodafone am Montag in London mitgeteilt habe. Dabei klammere das Unternehmen Wechselkurseffekte, die Hyperinflation in der Türkei und andere Sondereffekte aus. Branchenkenner hätten mit etwas weniger gerechnet. In seinem wichtigsten Markt Deutschland kämpfe der Konzern aber weiter mit Herausforderungen.So muss Vodafone hierzulande deutlich mehr Kündigungen bei seinen Internetprodukten (DSL und Kabel) verkraften, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Der werthaltigere Erlös mit eigenen Dienstleistungen, an denen Telekomunternehmen tatsächlich etwas verdienen könnten, sei gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,3 Prozent zurückgegangen. Bei den Handyverträgen habe Vodafone ein leichtes Plus vermelden können. Jüngst habe Deutschland-Chef Philippe Rogge angekündigt, sich von vollmundigen Werbeversprechen verabschieden und als "ehrliches Unternehmen" wahrgenommen werden zu wollen.Die starken Umsatzzahlen seien ein Hoffnungsschimmer. Doch das Chartbild bei Vodafone sei nach wie vor angeschlagen. Erst wenn eine nachhaltige Trendwende gelingt, wird die Aktie für Anleger wieder interessant, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Vodafone-Aktie. "Der Aktionär" favorisiere derzeit weiterhin die Papiere der Deutschen Telekom. (Analyse vom 24.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link