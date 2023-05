XETRA-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

0,9825 EUR -4,61% (16.05.2023, 13:17)



LSE-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

85,12 GBp -5,45% (16.05.2023, 13:20)



ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



LSE-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London Stock Exchange-Symbol: VOD) ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Europa und Afrika. Das Unternehmen ist der größte Betreiber von Mobilfunk, Festnetz- und Internet in Europa. Daneben gehört es zu den führenden Anbietern bei der Konnektivität im Internet der Dinge. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen Kommunikationslösungen für Unternehmen, Festnetz- und Internetanschlüsse, Mobilfunkverträge und -Geräte für Endkunden. Zusätzlich zu den Dienstleistungen und Mobilfunkprodukten handelt das Unternehmen auch mit unter Lizenz vertriebenen Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets und Computern. Ein weiteres Geschäftsfeld stellt die M-Pesa Technologieplattform dar, die mobile Bezahllösungen und Finanzdienstleistungen für den afrikanischen Markt anbietet. (16.05.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vodafone: Das größte Massenentlassungsprogramm in der Unternehmensgeschichte - AktiennewsDie Aktien von Vodafone (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London Stock Exchange-Symbol: VOD) sind in der heutigen Sitzung um mehr als 3,5% gesunken und haben damit ein Niveau erreicht, das seit Jahresbeginn nicht mehr gesehen wurde, so die Experten von XTB.Dies sei nach der Ankündigung eines Plans zur Entlassung von 11.000 Mitarbeitern und einer Verlangsamung des Umsatzwachstums in diesem Jahr erfolgt. Das vorgeschlagene Massenentlassungsprogramm werde das größte in der Geschichte des Unternehmens sein und sich voraussichtlich über die nächsten drei Jahre erstrecken. Die neue CEO des Unternehmens, Frau Margherita Della Valle, habe erklärt, dass die Leistung des Unternehmens nicht ausreichend sei und sich das Unternehmen ändern müsse.Die CEO des Unternehmens gebe einige Hinweise im Bereich der geplanten Veränderungen. Vor allem plane das Unternehmen, die Geschäftstätigkeiten zu vereinfachen, was sich voraussichtlich positiv auf die Wettbewerbsposition in der Telekommunikationsbranche auswirken werde. Das Unternehmen beabsichtige auch, seine Ressourcen neu zuzuweisen und den Bereich Vodafone Business gezielt zu unterstützen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vodafone-Aktie: