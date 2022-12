Börsenplätze Vodafone-Aktie:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (bis zum 31. März 2020) erzielte Vodafone weltweit einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro und die Anzahl der Beschäftigten betrug rund 95.200. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird seit Oktober 2015 von Johannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiter.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) unter die Lupe.Seit Ende September sei Vodafone ein Penny-Stock. Diesen Negativ-Status habe der Mobilfunkanbieter in den letzten Jahren nur einmal inne gehabt. Am Donnerstag habe eine der wichtigsten US-Banken ihr Kursziel um über 15 Prozent nach unten korrigiert und auch das charttechnische Bild lasse wenig Hoffnung aufkommen.J.P. Morgan habe das Kursziel für Vodafone von 120 auf 100 Pence gesenkt, während die Einstufung auf "neutral" belassen worden sei. 2023 gebe es diverse Kurstreiber, die über das Wohl und Wehe der Telekom-Sektorwerte entscheiden dürften, habe Analyst Akhil Dattani in einem am Donnerstag vorliegenden Jahresausblick geschrieben. Es gehe um Preismacht, Investitionen, Regularien und die Verschuldung. In der Vodafone-Gruppe stecke zwar viel Wertpotenzial. Kurzfristig dürfte aber der operative Trend in Deutschland enttäuschen.Aus charttechnischer Sicht sehe es für Vodafone nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig schlecht aus. Erst kürzlich habe die Aktie das Corona-Tief bei 92,76 Pence unterschritten und damit ein neues Mehrjahrestief markiert. Genauer gesagt notiere Vodafone auf einem ähnlichen Niveau wie nach dem Platzen der Dotcom-Blase.Der seit Juli gültige Abwärtstrend sei intakt und sowohl der GD50 bei 100,18 Pence als auch der GD200 bei 117,95 Pence seien fallend. Das unterstreiche das Momentum dieser Bewegung, weshalb der Kurs weiterhin fallen sollte.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link