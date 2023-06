Börsenplätze Vodafone-Aktie:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London Stock Exchange-Symbol: VOD) ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Europa und Afrika. Das Unternehmen ist der größte Betreiber von Mobilfunk, Festnetz- und Internet in Europa. Daneben gehört es zu den führenden Anbietern bei der Konnektivität im Internet der Dinge. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen Kommunikationslösungen für Unternehmen, Festnetz- und Internetanschlüsse, Mobilfunkverträge und -Geräte für Endkunden. Zusätzlich zu den Dienstleistungen und Mobilfunkprodukten handelt das Unternehmen auch mit unter Lizenz vertriebenen Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets und Computern. Ein weiteres Geschäftsfeld stellt die M-Pesa Technologieplattform dar, die mobile Bezahllösungen und Finanzdienstleistungen für den afrikanischen Markt anbietet. (27.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekomkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London Stock Exchange-Symbol: VOD) unter die Lupe.Am Dienstagnachmittag verzeichne die Vodafone-Aktie zwar ein Plus von rund 1,5 Prozent, allerdings notiere sie so niedrig wie seit November 1997 nicht mehr. Doch die neue CEO Margherita Della Valle treibe den Umbau des Konzerns voran. Stelle das Tief also eine Kaufchance dar?Im Mai habe Della Valle drastische Veränderungen bei Vodafone angekündigt. Da die Performance nicht gut genug gewesen sei, müsse sich Vodafone ändern, um konstant abzuliefern. Und so habe die Managerin erklärt - erst seit Januar 2023 im Amt - über die nächsten drei Jahre 11.000 Arbeitsplätze zu streichen.Della Valle wolle Strukturen im Konzern verändern, um nachhaltiges Wachstum zu generieren. Das dürfte allerdings viel Zeit in Anspruch nehmen.Vodafone befinde sich aktuell mitten im Umbau, bis Erfolge sichtbar seien, dürfte es allerdings noch dauern. Anleger sollten aufgrund der aktuellen Situation nicht ins fallende Messer greifen, so Julian Weber von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR favorisiere im Sektor die Aktie der Deutschen Telekom . (Analyse vom 27.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link