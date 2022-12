Börsenplätze Vodafone-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

1,072 EUR -0,35% (05.12.2022, 13:44)



London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

0,9122 GBP +0,09% (05.12.2022, 13:47)



ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



London Domestic Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODPF



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (bis zum 31. März 2020) erzielte Vodafone weltweit einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro und die Anzahl der Beschäftigten betrug rund 95.200. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird seit Oktober 2015 von Johannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiter. (05.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) unter die Lupe.Überraschung bei Vodafone: Der bisherige Konzernchef Nick Read habe am heutigen Montagmorgen seinen Rücktritt verkündet. Unter Reads Leitung sei es für den britischen Konzern zuletzt nicht rund gelaufen. Auch die Vodafone-Aktie sei innerhalb seiner Amtszeit stark eingebrochen. Der Rücktritt sorge bei den Anlegern deshalb für leichte Freude.Read sei seit Oktober 2018 an der Spitze von Vodafone gewesen und habe reichlich Vertrauen der Investoren verspielt. Der Aktienkurs sei seither um mehr als 40% eingebrochen. "Vodafone ist hartnäckigem Gegenwind ausgesetzt, mit einem Geschäft in Deutschland, das hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt", habe Jefferies-Analyst Jerry Dellis geschrieben. Dass Read es nicht geschafft habe, durch Übernahmen oder Kooperationen die Wettbewerbssituation für Vodafone im wichtigen britischen Heimatmarkt oder in Spanien und Italien zu verbessern, sei den Experten schon lange ein Dorn im Auge.In seiner Amtszeit habe Read die Funkturmtochter Vantage Towers an die Börse gebracht - sein größter Erfolg laut Experten. Der Schuldenstand von Vodafone bleibe aber auch nach dem Vantage-Deal "ungemütlich hoch", habe Dellis wiederum bemängelt. Zudem bezweifle er, ob die bisherige Dividendenpolitik in der Form weiterbestehen könne.Vodafone müsse nun nach einem Nachfolger für Read suchen. Übergangsweise werde Finanzchefin Margherita Della Valle das Unternehmen leiten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link