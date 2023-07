Euronext Amsterdam-Aktienkurs Vivoryon Therapeutics-Aktie:

Kurzprofil Vivoryon Therapeutics N.V.:



Die Vivoryon Therapeutics N.V. (ISIN: NL00150002Q7, WKN: A2QJV6, Ticker-Symbol: 05Y, Euronext Amsterdam-Symbol: VVY) mit Hauptsitz in Halle (Saale) ist ein Unternehmen der Präzisionsmedizin mit einem fortgeschrittenen Kandidaten in der klinischen Entwicklung, das sich darauf konzentriert, Patienten Zugang zu "First-in-Class"-Therapien für altersbedingte Krankheiten zu ermöglichen.



Das Unternehmen verfügt über eine erfolgreiche Historie bei der Entwicklung marktreifer Medikamente, die auf post-translational modifizierende Enzyme gerichtet sind. Aktuelle Projekte konzentrieren sich auf die beiden Isoenzyme der Glutaminylzyklase, QPCT und QPCTL. QPCT ist das entscheidende Enzym für die Erzeugung stark neurotoxischer Pyroglutamat-Subtypen von Abeta. Seine Hemmung durch Vivoryons Leitmolekül PQ912 hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen und das Unternehmen hat ein Phase-2b-Kernprogramm initiiert.



QPCTL hingegen wurde als potenzielles Ziel in der Krebstherapie identifiziert. Die Blockierung der enzymatischen Funktion von QPTCL durch niedermolekulare Inhibitoren ist ein neuartiger therapeutischer Ansatz in der Krebsimmuntherapie, der auf dem Stummschalten des CD47/SIRP alpha-Signals beruht. Vivoryon hat eine einzigartige und außergewöhnlich starke Patentposition in Bezug auf QPCT- und QPCTL-Inhibitoren. www.vivoryon.com. (27.07.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vivoryon Therapeutics-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Vivoryon (ISIN: NL00150002Q7, WKN: A2QJV6, Ticker-Symbol: 05Y, Euronext Amsterdam-Symbol: VVY) hat auf der Alzheimer's Association International Conference (AAIC) ein Update zum aktuellen Stand der klinischen Entwicklung des gegen N3pE-Amyloid gerichteten kleinen Moleküls Varoglutamstat bei der Alzheimer-Krankheit gegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Demnach zeige das Mittel weiterhin ermutigende Sicherheitsdaten. Die europäische Phase-2b-Studie sei weiterhin voll im Plan, die Veröffentlichung der endgültigen Daten sei für das erste Quartal 2024 geplant. In den USA, wo Varoglutamstat 2021 von der FDA die Fast Track Designation für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren erhalten habe, schreite die Studie ebenfalls zügig voran. Zudem habe das Unternehmen nun beschlossen, mit den Vorbereitungen für eine Open-Label-Erweiterungsstudie zu beginnen, um Patienten nach Abschluss der Behandlung je nach Ergebnis der Studie eine langfristige Behandlungsoption zu bieten.Die von Vivoryon entwickelte Alzheimertherapie setze mit ihrem Wirkprofil in der krankheitsauslösenden molekularen Kaskade eine Stufe früher an als andere Medikamente. Ein weiterer Vorteil der Substanz solle darin bestehen, dass sie nicht injiziert werden müsse, sondern zweimal täglich als Tablette eingenommen werde. Hinsichtlich der Vermarktung für Varoglutamstat halte sich das Unternehmen alle Optionen offen. Ein mögliches Szenario sei, dass das Medikament im Falle positiver klinischer Wirksamkeitsdaten an Partner aus der biopharmazeutischen Industrie auslizenziert werde.Kurzum: Die Story ist vollkommen intakt und bietet Vervielfachungspotenzial, weil die deutsche Pharma-Biotechfirma einen Multi-Milliardenmarkt adressiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zu Vivoryon Therapeutics N.V. (Ausgabe 29/2023)Börsenplätze Vivoryon Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vivoryon Therapeutics-Aktie:13,38 EUR -0,15% (27.07.2023, 11:22)