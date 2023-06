Euronext Amsterdam-Aktienkurs Vivoryon Therapeutics-Aktie:

13,86 EUR -0,14% (15.06.2023, 11:40)



ISIN Vivoryon Therapeutics-Aktie:

NL00150002Q7



WKN Vivoryon Therapeutics-Aktie:

A2QJV6



Ticker-Symbol Vivoryon Therapeutics-Aktie:

05Y



Euronext Amsterdam-Symbol Vivoryon Therapeutics-Aktie:

VVY



Kurzprofil Vivoryon Therapeutics N.V.:



Die Vivoryon Therapeutics N.V. (ISIN: NL00150002Q7, WKN: A2QJV6, Ticker-Symbol: 05Y, Euronext Amsterdam-Symbol: VVY) mit Hauptsitz in Halle (Saale) ist ein Unternehmen der Präzisionsmedizin mit einem fortgeschrittenen Kandidaten in der klinischen Entwicklung, das sich darauf konzentriert, Patienten Zugang zu "First-in-Class"-Therapien für altersbedingte Krankheiten zu ermöglichen.



Das Unternehmen verfügt über eine erfolgreiche Historie bei der Entwicklung marktreifer Medikamente, die auf post-translational modifizierende Enzyme gerichtet sind. Aktuelle Projekte konzentrieren sich auf die beiden Isoenzyme der Glutaminylzyklase, QPCT und QPCTL. QPCT ist das entscheidende Enzym für die Erzeugung stark neurotoxischer Pyroglutamat-Subtypen von Abeta. Seine Hemmung durch Vivoryons Leitmolekül PQ912 hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen und das Unternehmen hat ein Phase-2b-Kernprogramm initiiert.



QPCTL hingegen wurde als potenzielles Ziel in der Krebstherapie identifiziert. Die Blockierung der enzymatischen Funktion von QPTCL durch niedermolekulare Inhibitoren ist ein neuartiger therapeutischer Ansatz in der Krebsimmuntherapie, der auf dem Stummschalten des CD47/SIRP alpha-Signals beruht. Vivoryon hat eine einzigartige und außergewöhnlich starke Patentposition in Bezug auf QPCT- und QPCTL-Inhibitoren. www.vivoryon.com. (15.06.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vivoryon Therapeutics-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Das Thema Alzheimer ist in der Biotechbranche derzeit Gesprächsthema Nummer Eins, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Vivoryon Therapeutics N.V. (ISIN: NL00150002Q7, WKN: A2QJV6, Ticker-Symbol: 05Y, Euronext Amsterdam-Symbol: VVY).Während es bis dato kaum Behandlungsmöglichkeiten gegeben habe, würden sich nun die positiven Meldungen häufen. Der US-Konzern Biogen habe für sein Alzheimer-Mittel die Zulassungsempfehlung des Beratergremiums der zuständigen US-Behörde FDA erhalten. Eine Zulassung dürfte nun nicht mehr lange auf sich warten lassen. Zudem habe vor wenigen Wochen der konkurrierende Pharmakonzern Eli Lilly hervorragende Daten seiner Alzheimer-Studie gemeldet.Im Zuge dessen seien auch die Papiere von Vivoryon nach oben gesprungen. Das Unternehmen verfolge mit seinem Alzheimer-Kandidaten Varoglutamstat einen ähnlichen Ansatz wie die US-Gesellschaft. Allerdings habe das Produkt der Deutschen mehrere Vorteile: Varoglutamstat greife bereits in einem früheren Krankheitsstadium ein. Zudem werde es in oraler Form verabreicht. Und im Vergleich zu Antikörpern könnten die kleinen Moleküle bei Varoglutamstat wohl leichter die Blut-Hirn-Schranke durchdringen. Die finalen Daten der laufenden europäischen Studie sollten im ersten Quartal 2024 vorliegen. Zudem könnte Varoglutamstat als Kombi-Therapie-Kandidat für Eli Lillys Donanemab geeignet sein. Dies verleihe der Aktie von Vivoryon zusätzliche Fantasie.Mit der jüngst durchgeführten Kapitalerhöhung zu 14 Euro je Aktie im Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro sei Vivoryon bis weit über die Studiendaten hinaus finanziert. Die Notiz sei im Zuge der Kapitalmaßnahme von den Spitzenkursen um 19 Euro wieder auf das Niveau der Platzierung zurückgekommen. Der Dämpfer sei eine gute Einstiegsgelegenheit. Jedoch sollten Anleger gute Nerven mitbringen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 23/2023)Börsenplätze Vivoryon Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vivoryon Therapeutics-Aktie:13,88 EUR +0,14% (15.06.2023, 11:19)