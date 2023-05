unter folgendem Link.



Börsenplätze Vivoryon Therapeutics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vivoryon Therapeutics-Aktie:

16,56 EUR -4,61% (12.05.2023, 22:26)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Vivoryon Therapeutics-Aktie:

16,54 EUR -0,48% (12.05.2023, 17:35)



ISIN Vivoryon Therapeutics-Aktie:

NL00150002Q7



WKN Vivoryon Therapeutics-Aktie:

A2QJV6



Ticker-Symbol Vivoryon Therapeutics-Aktie:

05Y



Euronext Amsterdam-Symbol Vivoryon Therapeutics-Aktie:

VVY



Kurzprofil Vivoryon Therapeutics N.V.:



Die Vivoryon Therapeutics N.V. (ISIN: NL00150002Q7, WKN: A2QJV6, Ticker-Symbol: 05Y, Euronext Amsterdam-Symbol: VVY) mit Hauptsitz in Halle (Saale) ist ein Unternehmen der Präzisionsmedizin mit einem fortgeschrittenen Kandidaten in der klinischen Entwicklung, das sich darauf konzentriert, Patienten Zugang zu "First-in-Class"-Therapien für altersbedingte Krankheiten zu ermöglichen.



Das Unternehmen verfügt über eine erfolgreiche Historie bei der Entwicklung marktreifer Medikamente, die auf post-translational modifizierende Enzyme gerichtet sind. Aktuelle Projekte konzentrieren sich auf die beiden Isoenzyme der Glutaminylzyklase, QPCT und QPCTL. QPCT ist das entscheidende Enzym für die Erzeugung stark neurotoxischer Pyroglutamat-Subtypen von Abeta. Seine Hemmung durch Vivoryons Leitmolekül PQ912 hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen und das Unternehmen hat ein Phase-2b-Kernprogramm initiiert.



QPCTL hingegen wurde als potenzielles Ziel in der Krebstherapie identifiziert. Die Blockierung der enzymatischen Funktion von QPTCL durch niedermolekulare Inhibitoren ist ein neuartiger therapeutischer Ansatz in der Krebsimmuntherapie, der auf dem Stummschalten des CD47/SIRP alpha-Signals beruht. Vivoryon hat eine einzigartige und außergewöhnlich starke Patentposition in Bezug auf QPCT- und QPCTL-Inhibitoren. www.vivoryon.com. (13.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vivoryon Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vivoryon Therapeutics N.V. (ISIN: NL00150002Q7, WKN: A2QJV6, Ticker-Symbol: 05Y, Euronext Amsterdam-Symbol: VVY) unter die Lupe.Die Erfolge bei der Alzheimer-Forschung würden sich häufen. Eli Lilly stehe vor einer wichtigen Zulassung. Die deutsche Alzheimer-Hoffnung Vivoryon Therapeutics befinde sich in der entscheidenden Phase.Wirkliche Erfolge in der Alzheimer-Forschung habe es lange nicht gegeben. Zuletzt gebe es allerdings immer mehr positive Meldungen. Erst Biogen mit seinem Partner Eisai und nun Eli Lilly. Der US-Konzern peile nach positiven Phase-3-Studiendaten eine Zulassung des Alzheimer-Medikamentenkandidaten Donanemab an. Die Aktie sei daraufhin auf ein neues Allzeithoch geklettert. Kräftig nach oben sei es in diesem Zuge auch mit der Vivoryon Therapeutics-Aktie gegangen.Die Nachricht habe für Furore gesorgt: Die mit Spannung erwarteten Studiendaten zum Antikörper Donanemab hätten sämtliche Studienziele erreichen können. Die Ergebnisse hätten gezeigt, dass mit Donanemab der kognitive Verfall von Alzheimer-Patienten um 35% reduziert werden könne. Bis Ende Juni wolle Eli Lilly nun die Zulassung in den USA beantragen und daraufhin in weiteren Ländern.Die Erfolgsmeldung habe auch Vivoryon Therapeutics kräftig beflügelt. Das Unternehmen ziele mit seinem Pipeline-Kandidaten Varoglutamstat ebenfalls auf N3pE-Abeta ab. Vivoryons Produkt habe dabei gleich noch mehrere Vorteile. Varoglutamstat greife bereits früher ein. Zudem werde es in oraler Form verabreicht. Und im Vergleich zu Antikörpern könnten die kleinen Moleküle bei Varoglutamstat wohl leichter die Blut-Hirn-Schranke durchdringen.Die Aktie von Eli Lilly sei mittlerweile heiß gelaufen und mit einem 2023er-KGV von 50 auch nicht mehr günstig. Weitaus mehr Fantasie habe die Aktie von Vivoryon Therapeutics. Hier seien in den kommenden Monaten richtungsweisende Nachrichten zu erwarten. Könne Vivoryons Alzheimer-Produktkandidat überzeugen, dürfte auch nach der Kursverdopplung seit der Empfehlung des "Aktionärs" das Potenzial der Aktie bei Weitem noch nicht ausgeschöpft sein. Die Vivoryon Therapeutics-Aktie bleibe jedoch ganz klar hochspekulativ, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU