Euronext Amsterdam-Aktienkurs Vivoryon Therapeutics-Aktie:

19,10 EUR +15,06% (05.05.2023, 16:37)



ISIN Vivoryon Therapeutics-Aktie: NL00150002Q7

NL00150002Q7



WKN Vivoryon Therapeutics-Aktie: A2QJV6

A2QJV6



Ticker-Symbol Vivoryon Therapeutics-Aktie: 05Y

05Y



Euronext Amsterdam-Symbol Vivoryon Therapeutics-Aktie: VVY

VVY



Kurzprofil Vivoryon Therapeutics N.V.:



Die Vivoryon Therapeutics N.V. (ISIN: NL00150002Q7, WKN: A2QJV6, Ticker-Symbol: 05Y, Euronext Amsterdam-Symbol: VVY) mit Hauptsitz in Halle (Saale) ist ein Unternehmen der Präzisionsmedizin mit einem fortgeschrittenen Kandidaten in der klinischen Entwicklung, das sich darauf konzentriert, Patienten Zugang zu "First-in-Class"-Therapien für altersbedingte Krankheiten zu ermöglichen.



Das Unternehmen verfügt über eine erfolgreiche Historie bei der Entwicklung marktreifer Medikamente, die auf post-translational modifizierende Enzyme gerichtet sind. Aktuelle Projekte konzentrieren sich auf die beiden Isoenzyme der Glutaminylzyklase, QPCT und QPCTL. QPCT ist das entscheidende Enzym für die Erzeugung stark neurotoxischer Pyroglutamat-Subtypen von Abeta. Seine Hemmung durch Vivoryons Leitmolekül PQ912 hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen und das Unternehmen hat ein Phase-2b-Kernprogramm initiiert.



QPCTL hingegen wurde als potenzielles Ziel in der Krebstherapie identifiziert. Die Blockierung der enzymatischen Funktion von QPTCL durch niedermolekulare Inhibitoren ist ein neuartiger therapeutischer Ansatz in der Krebsimmuntherapie, der auf dem Stummschalten des CD47/SIRP alpha-Signals beruht. Vivoryon hat eine einzigartige und außergewöhnlich starke Patentposition in Bezug auf QPCT- und QPCTL-Inhibitoren. www.vivoryon.com. (05.05.2023/ac/a/a)



Halle (Saale)Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vivoryon Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vivoryon Therapeutics N.V. (ISIN: NL00150002Q7, WKN: A2QJV6, Ticker-Symbol: 05Y, Euronext Amsterdam-Symbol: VVY) unter die Lupe.Erst Biogen mit seinem Partner Eisai und nun auch der Pharma-Konzern Eli Lilly: Die Alzheimerforschung habe in den vergangenen Quartalen erste nennenswerte Erfolge vermelden können. Vom jüngsten Coup profitiere auch ein deutsches Biotech-Unternehmen, welches der Krankheit den Kampf angesagt habe: Vivoryon Therapeutics.Der Hauptfokus von Vivoryon Therapeutics liege weiterhin auf der Entwicklung von Varoglutamstat gegen die Alzheimer-Erkrankung. "Wir sind in einer sehr spannenden Phase in unserer Unternehmensentwicklung angelangt und auch in einer sehr spannenden Phase in der Entwicklung des Feldes Alzheimer. Ich glaube, dass diese neuen Entwicklungen auch bei den Investoren neues Interesse geweckt haben", so Firmenlenker Ulrich Dauer vor einigen Monaten im Aktionär-Interview.Der CEO habe im Gespräch die finalen Phase-2b-Daten mit der Substanz in der Alzheimer-Indikation für das erste Quartal 2024 in Aussicht gestellt. "Je nach Ausgang entwickeln wir unsere weitere Strategie und werden unsere US-Studie entsprechend ausrichten", so Dauer."Der Aktionär" habe den hochspekulativen Biotech-Titel zum Kurs von 9,57 Euro vorgestellt. Inzwischen nähere sich die Vivoryon Therapeutics-Aktie einer Kursverdopplung. Gut möglich, dass der Hot-Stock bis zu den Daten noch weiter zulegen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vivoryon Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vivoryon Therapeutics-Aktie:19,04 EUR +13,33% (05.05.2023, 16:46)