Tradegate-Aktienkurs Vivoryon Therapeutics-Aktie:

9,00 EUR +21,62% (23.06.2022, 13:08)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Vivoryon Therapeutics-Aktie:

8,92 EUR +20,22% (23.06.2022, 12:45)



ISIN Vivoryon Therapeutics-Aktie:

NL00150002Q7



WKN Vivoryon Therapeutics-Aktie:

A2QJV6



Ticker-Symbol Vivoryon Therapeutics-Aktie:

05Y



Euronext Amsterdam-Symbol Vivoryon Therapeutics-Aktie:

VVY



Kurzprofil Vivoryon Therapeutics N.V.:



Die Vivoryon Therapeutics N.V. (ISIN: NL00150002Q7, WKN: A2QJV6, Ticker-Symbol: 05Y, Euronext Amsterdam-Symbol: VVY) mit Hauptsitz in Halle (Saale) ist ein Unternehmen der Präzisionsmedizin mit einem fortgeschrittenen Kandidaten in der klinischen Entwicklung, das sich darauf konzentriert, Patienten Zugang zu "First-in-Class"-Therapien für altersbedingte Krankheiten zu ermöglichen.



Das Unternehmen verfügt über eine erfolgreiche Historie bei der Entwicklung marktreifer Medikamente, die auf post-translational modifizierende Enzyme gerichtet sind. Aktuelle Projekte konzentrieren sich auf die beiden Isoenzyme der Glutaminylzyklase, QPCT und QPCTL. QPCT ist das entscheidende Enzym für die Erzeugung stark neurotoxischer Pyroglutamat-Subtypen von Abeta. Seine Hemmung durch Vivoryons Leitmolekül PQ912 hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen und das Unternehmen hat ein Phase-2b-Kernprogramm initiiert.



QPCTL hingegen wurde als potenzielles Ziel in der Krebstherapie identifiziert. Die Blockierung der enzymatischen Funktion von QPTCL durch niedermolekulare Inhibitoren ist ein neuartiger therapeutischer Ansatz in der Krebsimmuntherapie, der auf dem Stummschalten des CD47/SIRP alpha-Signals beruht. Vivoryon hat eine einzigartige und außergewöhnlich starke Patentposition in Bezug auf QPCT- und QPCTL-Inhibitoren. www.vivoryon.com. (23.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vivoryon Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vivoryon Therapeutics N.V. (ISIN: NL00150002Q7, WKN: A2QJV6, Ticker-Symbol: 05Y, Euronext Amsterdam-Symbol: VVY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des in Halle (Saale) ansässigen Biotech-Unternehmens Vivoryon Therapeutics könne am heutigen Donnerstag kräftig zulegen. Mehr als 22 Prozent gehe es auf der Handelsplattform Tradegate nach oben auf 9,06 Euro. Vivoryon habe den Abschluss eines wichtigen Schritts für die Phase 2b VIVIAD zur Behandlung von Alzheimer-Patienten bekannt gegeben.Vivoryon habe gemeldet, dass die Dosisfindung erfolgreich abgeschlossen worden sei und dass sich das unabhängige Data Safety Monitoring Board (DSMB) für die höchste Varoglutamstat-Dosis entschieden habe, die im restlichen Verlauf der Studie verwendet werden solle. Diese Entscheidung ermögliche es Vivoryon, die klinische Entwicklung des Alzheimermittels Varoglutamstat in Europa und weltweit fortzusetzen. Vivoryon werde im Rahmen einer anstehenden medizinischen Konferenz Zwischenergebnisse zur Sicherheit und im zweiten Halbjahr 2023 endgültige Daten zu VIVIAD vorlegen.Varoglutamstat sei ein neuartiger Medikamentenkandidat mit krankheitsmodifizierendem Potenzial für Alzheimer. Die niedermolekulare Verbindung ziele auf Glutaminylcyclase (QC) ab, ein Enzym, das die Umwandlung von Abeta in Pyroglutamat-Abeta (pGlu-Abeta) katalysiere. Diese hochtoxische Modifikation löse die Bildung toxisch löslicher Abeta-Oligomere aus, die Hauptverursacher der Alzheimer-Pathologie seien.Alzheimer bleibe weiterhin eine schwerwiegende Krankheit, für die dringend neue therapeutische Optionen benötigt würden. Im Verlauf der Alzheimerkrankheit würden die Nervenzellen des Gehirns unwiderruflich zerstört. Umso wichtiger wäre eine effektive Behandlungsoption der Gedächtniserkrankung.Aktie eignet sich für risikobereite Anleger als kleine spekulative Depotbeimischung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu Vivoryon Therapeutics. (Analyse vom 23.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vivoryon Therapeutics-Aktie: