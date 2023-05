Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (24.05.2023/ac/a/a)



London (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays stufen die Aktie des Medienkonzerns Vivendi SE (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, Euronext Paris-Symbol: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) von "overweight" auf "equal weight" herab.Die Bollore Group habe Vivendi-Aktien verkauft, was darauf hindeute, dass sie in nächster Zeit nicht über 30% steigen würden, so die Analysten. Dies bedeute nicht, dass ein Tender nicht mehr möglich sei, aber der potenzielle Zeitpunkt habe sich verschoben. Kurzfristig sehe der Analyst nur noch wenige Katalysatoren für Vivendi, da die Ausschreibung der wichtigste potenzielle Aufwärtstreiber sei.Die Analysten von Barclays stufen die Vivendi-Aktie von "overweight" auf "equal weight" zurück. Das Kursziel werde von 12,00 auf 11,25 EUR gesenkt. (Analyse vom 24.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Vivendi-Aktie:8,83 EUR -3,16% (24.05.2023, 11:28)