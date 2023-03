Derivate auf Vitesco befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Vitesco-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vitesco-Aktie:

61,15 EUR 0,00% (24.03.2023, 17:28)



XETRA-Aktienkurs Vitesco-Aktie:

61,50 EUR -1,13% (24.03.2023, 17:16)



ISIN Vitesco-Aktie:

DE000VTSC017



WKN Vitesco-Aktie:

VTSC01



Ticker-Symbol Vitesco-Aktie:

VTSC



Kurzprofil Vitesco Technologies Group AG:



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. (24.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vitesco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vitesco Technologies Group AG (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mehr als zehn Prozent habe die Aktie des Autozulieferers Vitesco am Donnerstag im Tagesverlauf nach dem Kurssturz zu Handelsbeginn zugelegt. Am Freitag gebe es nun neuen Schwung für den Hebel-Depot-Wert. Mehrere Experten hätten in neuen Studien zum Kauf geraten - sie sähen teils noch enorm viel Potenzial.Besonders bullish zeige sich weiter Hauck Aufhäuser Investment Banking. Analyst Christian Glowa habe die negative Kursreaktion als nicht nachvollziehbar und eine Kaufgelegenheit bezeichnet. Das Kursziel habe er sogar von 100 auf 105 Euro angehoben, die Einstufung laute "buy".Er habe erklärt, die endgültigen Zahlen und Ziele hätten den Erwartungen entsprochen. Seine Schätzungen für Umsatz und Ergebnis habe er angehoben, da er mit einer besseren Entwicklung im Segment Elektrifizierung rechne und von einer Anhebung der mittelfristigen Ziele ausgehe. Zudem sei die Bewertung der Aktie günstig.Ebenfalls deutlich angehoben habe das Kursziel Warburg-Experte Marc-Rene Tonn - von 81 auf 94 Euro. Sein Votum: Ebenfalls "buy". Auch Tonn habe gelobt, dass Vitesco bestätigt habe, auf dem besten Weg zu sein, seine Elektrifizierungsstrategie zu verwirklichen. Die Schätzungen für 2023 und 2024 habe er deshalb nach oben geschraubt.Der heftige Rücksetzer nach dem Ausblick im frühen Handel am Donnerstag sei völlig überzogen gewesen. Die Aussichten für Vitesco seien weiter gut. Ein neuer Angriff auf die Februar-Hochs scheine möglich. "Der Aktionär" spekuliert im Hebel-Depot weiter auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Vitesco-Aktie. (Analyse vom 24.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: