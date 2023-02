Börsenplätze Vitesco-Aktie:



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. (23.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vitesco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers Vitesco Technologies Group AG (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) unter die Lupe.Mit überraschend starken Quartalszahlen habe der deutsche Automobilzulieferer am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Die Marge im vierten Quartal sei deutlich besser als erwartet gewesen, was am Markt sehr gut ankomme. Angesichts der Lage an den Weltmärkten habe sich Vitesco-Chef Andreas Wolf auch zufrieden mit dem Gesamtjahr gezeigt. "Trotz der historischen Herausforderungen durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und weiterhin bestehenden Lieferkettenproblemen blicken wir als Unternehmen auf ein erfolgreiches Jahr zurück", habe der Manager gesagt. Beim operativen Gewinn habe der Regensburger Antriebsspezialist am oberen Ende der zuletzt gültigen Zielspanne abgeschnitten und damit etwas besser als von Analysten geschätzt. Und beim freien Barmittelzufluss habeVitesco mit einem Wert von gut 123 Mio. Euro im Gesamtjahr die eigenen Prognosen und die Erwartungen am Markt spürbar übertroffen.Vitesco habe auf ganzer Linie überzeugt. Die Aktie notiere nur noch knapp unterhalb des Rekordhochs. Gelinge der Ausbruch über diese Marke, wären schnell noch höhere Kurse drin, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Derivate auf Vitesco befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link