62,65 EUR +1,46% (12.01.2023, 15:56)



62,50 EUR +2,04% (12.01.2023, 15:41)



DE000VTSC017



VTSC01



VTSC



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. (12.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vitesco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers Vitesco Technologies Group AG (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) unter die Lupe.Kaum ein Autozulieferer habe sich in den vergangenen Monaten an der Börse so stark gezeigt wie Vitesco. Das Unternehmen überzeuge mit der Elektromobilitäts-Strategie, die Aktie notiere nur knapp unter dem Allzeithoch. Jetzt habe der Regensburger Konzern auch noch einen spannenden Deal mit dem Elektrolyse-Unternehmen Sunfire geschlossen.Vitesco werde für Sunfire in Sachsen Elektrolyseurkomponenten bauen. Man werde am Standort Limbach-Oberfrohna sogenannte Stacks fertigen, die das Herzstück eines Elektrolyseurs bilden würden, wie die Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt hätten. Der Aufbau der Montagelinie werde noch im ersten Quartal beginnen. Zuvor habe die Wirtschaftswoche über den Auftrag berichtet.Für die Fertigung wolle Vitesco ein Viertel seiner Kapazität in Limbach-Oberfrohna umbauen. Der sächsische Standort habe zuletzt (Stand Ende 2021) gut 1.100 Mitarbeiter gehabt. Bislang stelle das Unternehmen dort v.a. Dieselinjektoren her. Da dies allerdings bis 2028 auslaufen solle, suche Vitesco nach Alternativen auch außerhalb der Automobilbranche.Der Zulieferer habe jedoch betont, dass es sich bei den Elektrolyseurkomponenten um eine klassische Auftragsfertigung handle. "An der Strategie von Vitesco Technologies ändert sich dadurch nichts", habe eine Sprecherin gesagt. Man fokussiere sich weiterhin auf batteriebasierte Elektromobilität. "Interessanterweise brauchen wir zur Fertigung von Elektrolyseuren ganz ähnliche Kompetenzen wie die Automobilindustrie", habe Sunfire-Chef Nils Aldag gesagt. Vitesco verfüge über jahrzehntelange Erfahrung in der Serienfertigung. Die Zusammenarbeit solle den Hochlauf beschleunigen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link