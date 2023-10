Das Übernahmeangebot solle der erste Schritt auf dem Weg zu einer Fusion sein. Nach Durchführung des Erwerbsangebots plane Schaeffler, Vitesco rechtlich auf Schaeffler zu verschmelzen. Ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag sei demnach nicht geplant.



Beide Unternehmen würden zum Großteil noch auf das Auslaufmodell Verbrennungsmotor setzen. Ob beide zusammen die Chance nutzen würden, sich breit im E-Mobility-Segment aufzustellen, bleibe abzuwarten. Zuletzt hat sich Schaeffler eher schwer getan, im Bereich der Elektromobilität Akzente zu setzen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2023)



Kurzprofil Vitesco Technologies Group AG:



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. (09.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vitesco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vitesco Technologies Group AG (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autozulieferer Schaeffler wolle mit der Übernahme der früheren Conti-Antriebssparte Vitesco einen großen Anbieter für Elektromobilität formen. Schaeffler biete den Vitesco-Aktionären 91 Euro je Papier in bar, um die Firmen letztlich zu fusionieren, wie die Herzogenauracher am Montag mitgeteilt hätten. Die Schaeffler-Familie halte bereits knapp 50 Prozent an Vitesco. Zuvor habe die Nachrichtenagentur Bloomberg über entsprechende Pläne der Schaefflers berichtet - spekuliert worden sei darüber schon länger.Das Papier von Vitesco ziehe am Montag um 20,1 Prozent auf 90,50 Euro an und nähere sich damit dem voraussichtlichen Angebotspreis. Vor dem Wochenende habe die Aktie bei 75,35 Euro geschlossen.Das Angebot von Schaeffler bewerte Vitesco mit rund 3,6 Milliarden Euro. Das im SDAX gelistete Unternehmen Schaeffler habe sich nach eigenen Angaben ein umfangreiches Finanzierungspaket arrangiert, das eine Brückenfinanzierung für das Erwerbsangebot einschließe.Insbesondere im Bereich der E-Mobilität verfügten Schaeffler und Vitesco über ein zusammenpassendes Technologieportfolio, habe es geheißen. Auf diesem Gebiet wolle Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld die Wachstumschancen nutzen. Gemeinsam kämen die Unternehmen auf rund 25 Milliarden Euro Umsatz. Vitesco mache derzeit noch den Löwenanteil des Geschäfts mit Verbrennerkomponenten - habe jedoch zuletzt vor allem Aufträge für die Elektroantriebssparte eingesammelt. Schaeffler tue sich mit dem Umschwung hin zum Elektromotor noch schwer.Der Zusammenschluss der Firmen solle jährlich vor Zinsen und Steuern Kosteneinsparungen von 600 Millionen Euro bringen. Diese sollten bis 2029 realisiert werden."Zusätzlich wird in Hochzinszeiten ein Aktienkauf Fremdkapitalkosten deutlich belasten. Auf der anderen Seite sind die Gewinne von Vitesco sehr bescheiden", sage Auto-Experte Dudenhöffer.Vitesco sei erst 2021 von der ehemaligen Konzernmutter Continental abgespalten worden. An Conti besitze die Schaeffler-Familie seit einem missglückten Übernahmeversuch in der Finanzkrise 2008 rund 46 Prozent.