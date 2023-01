Börsenplätze Vitesco-Aktie:



ISIN Vitesco-Aktie:

DE000VTSC017



WKN Vitesco-Aktie:

VTSC01



Ticker-Symbol Vitesco-Aktie:

VTSC



Kurzprofil Vitesco Technologies Group AG:



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. (23.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vitesco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers Vitesco Technologies Group AG (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) unter die Lupe.Mit dem Rücksetzer am Gesamtmarkt habe auch die Vitesco-Aktie eine Verschnaufpause eingelegt. Knapp unterhalb des Rekordhochs habe beim Papier des Regensburger Autozulieferers eine erste Konsolidierung ein. Zu Wochenbeginn gebe es nun aber wieder Rückenwind von Analystenseite - die UBS habe das Kursziel angehoben.Analyst Patrick Hummel habe in einer neuen Branchenstudie die Auswirkungen des sich angesichts der Tesla-Preissenkungen anbahnenden Preiskampfes in der Autoindustrie untersucht. Diese seien ein "Sturm" für die Hersteller, so Hummel. Die Zulieferer sehe er dagegen als "sichere Häfen". Für Vitesco erhöhe Hummel seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2024. 2023 sei die Elektrifizierungstechnologie einer der Haupttreiber. Das Kursziel habe er von 60 auf 72 Euro angehoben, das Votum laute "buy".Vitesco sei operativ voll auf Kurs und gut positioniert für die Trends in der Autobranche. Mehrere Analysten hätten deshalb zuletzt ihre Ziele nach oben geschraubt. Die Vitesco-Aktie dürfte bald einen neuen Anlauf auf das Rekordhoch nehmen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analye vom 23.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link