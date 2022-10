Tradegate-Aktienkurs Vitesco-Aktie:

53,90 EUR -1,19% (06.10.2022, 10:40)



XETRA-Aktienkurs Vitesco-Aktie:

53,85 EUR -0,28% (06.10.2022, 10:24)



ISIN Vitesco-Aktie:

DE000VTSC017



WKN Vitesco-Aktie:

VTSC01



Ticker-Symbol Vitesco-Aktie:

VTSC



Kurzprofil Vitesco Technologies Group AG:



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. (06.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vitesco: Gute Neuigkeiten - AktienanalyseDie Konjunkturaussichten sind trüb, dennoch sieht sich der Autozulieferer Vitesco (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) weiter in der Spur, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Was unsere Kunden bestellen, ist ungebrochen hoch", habe CEO Andreas Wolf im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt. "Wenn wir mehr produzieren könnten, würde es abgenommen werden." Wolf erwarte zudem eine immer bessere Versorgung auch mit den knappen Halbleitern, welche die Autobranche schon längere Zeit belaste. "Es ist jetzt schon besser geworden mit der Teileverfügbarkeit und der Ausblick 2022 und 2023 zeigt nochmal eine Verbesserung." Die Anzahl der Komponenten, die der Konzern selbst als kritisch einstufe, habe sich deutlich reduziert. Die Folge: Autohändler würden damit beginnen, die leeren Höfe aufzufüllen, um die Kundenwünsche befriedigen zu können. "Das erzeugt eine riesige Nachfrage", so Wolf.Auch das Geschäft in China laufe nach den Lockdowns "wieder ganz vernünftig an". Die Aussagen würden sich mit denen vieler Experten decken. UBS-Analyst Patrick Hummel etwa rechne dank des hohen Auftragsbestands und des zunehmenden Halbleiterangebots in den kommenden Monaten für die Autobranche mit zweistelligen Wachstumsraten bei Produktion und Absatz. Sorge würden dem Experten angesichts des makroökonomischen Umfelds jedoch die Aussichten für das kommende Jahr bereiten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vitesco-Aktie: