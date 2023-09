Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. (21.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vitesco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vitesco Technologies Group AG (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vitesco zähle zu den trendstärksten Aktien auf dem heimischen Kurszettel. Im laufenden Jahr sei es für die Papiere des Autozulieferers bereits rund 50 Prozent nach oben gegangen. Vom Tief im März 2022 stehe sogar eine starke Performance von 200 Prozent zu Buche. Für die Analysten von Goldman Sachs sei damit das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht.Die US-Investmentbank habe die Kaufempfehlung nach dem Auftritt auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz mit Kursziel 91 Euro bestätigt. Der Autozulieferer habe sich ähnlich wie die übrigen Vertreter der Branche recht zuversichtlich geäußert, so Analyst George Galliers. Im dritten Quartal habe der Konzern solide Fortschritte bei den Kosten gemacht und die Volumina hätten sich besser als gedacht entwickelt. Vitesco bleibe in der Spur zu seinem Margenkorridor, mit der Aussicht, die obere Hälfte zu erreichen. Nach sechs Monaten stehe die bereinigte operative Marge bei 2,4 Prozent. Im Gesamtjahr wolle Finanzchef Werner Volz 2,9 bis 3,4 Prozent erreichen.Während das konventionelle Geschäft mit Antriebssystemen für Verbrenner weiter den Löwenanteil des Umsatzes ausmache und die Elektrosparte nach wie vor operative Verluste einfahre, würden die Bestellungen bereits weit überwiegend für die Elektroteile eingehen.Bleibe Vitesco operativ auf dem eingeschlagenen Wachstumskurs, spreche einiges dafür, dass die Aktie das bisherige Allzeithoch bei 82,90 Euro schon bald hinter sich lasse und das Goldman-Ziel ansteuere.Risikobewusste Anleger fahren mit, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Vitesco-Aktie. (Analyse vom 21.09.2023)