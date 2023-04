Börsenplätze Vitesco-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vitesco-Aktie:

62,40 EUR -3,11% (13.04.2023, 10:21)



XETRA-Aktienkurs Vitesco-Aktie:

63,10 EUR -1,48% (13.04.2023, 10:09)



ISIN Vitesco-Aktie:

DE000VTSC017



WKN Vitesco-Aktie:

VTSC01



Ticker-Symbol Vitesco-Aktie:

VTSC



Kurzprofil Vitesco Technologies Group AG:



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. (13.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vitesco-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Mit einem Kursrutsch von mehr als zehn Prozent reagierte die Vitesco-Aktie (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) Ende März auf die Vorlage des Geschäftsberichts, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch noch am gleichen Tag sei das Minus wieder aufgeholt worden. Der Lieferant von Antriebskomponenten habe im Schlussquartal 2022 unerwartet viel Gewinn im Tagesgeschäft erzielt. Dadurch sei der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn im Gesamtjahr um die Hälfte auf 222,9 Mio. Euro geklettert. Analysten hätten im Schnitt nur mit 213 Mio. Euro gerechnet. Der Umsatz sei um 8,6 Prozent auf 9,07 Mrd. Euro vorangekommen.Und auch die Prognose sei ordentlich ausgefallen: Im laufenden Jahr wolle der Konzern seinen Umsatz von knapp 9,1 Mrd. auf 9,2 Mrd. bis 9,7 Mrd. Euro voranbringen. Trotz Mehrkosten durch die Halbleiterknappheit, Lohninflation und steigenden Materialkosten solle die EBIT-Marge von 2,5 auf 2,9 bis 3,4 Prozent steigern.Für Fantasie sorge die Elektromobilität: Komponenten für Elektroantriebe hätten 2022 mit rund 1,1 Mrd. Euro zwar nur einen kleinen Teil vom Umsatz ausgemacht. Beim Auftragseingang von etwa 14 Mrd. Euro habe die Elektromobilität aber bereits für knapp drei Viertel der Bestellungen gestanden. Bis 2026 solle der Umsatz in dem Bereich auf 5 Mrd. Euro zulegen.Aufgrund der E-Mobility-Fantasie ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie ihr Rekordhoch bei knapp 70 Euro wieder anläuft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Vitesco Technologies Group AG. (Ausgabe 14/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link