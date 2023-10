Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



90,55 EUR +19,78% (09.10.2023, 09:31)



90,45 EUR +20,04% (09.10.2023, 09:16)



DE000VTSC017



VTSC01



VTSC



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. (09.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vitesco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vitesco Technologies Group AG (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autozulieferer Vitesco stehe vor der Übernahme durch den bisherigen Großaktionär, der Milliardärsfamilie Schaeffler. Diese erwäge ein Gebot für die Anteile des erst 2021 vom DAX-Konzern Continental abgespaltenen Unternehmens, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am späten Sonntagabend ohne Nennung von Quellen berichtet. Am Montagmorgen liege nun das Angebot vor.Die Familie Schaeffler halte bereits über zwei Holdinggesellschaften knapp die Hälfte der Anteile. Der geplante Übernahmepreis für Vitesco solle bei 91,00 Euro liegen. Am Freitag sei das Papier bei 75,35 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen. Das Angebot bedeute damit einen Aufschlag von gut 20 Prozent.Weitere Einzelheiten zum Erwerbsangebot würden in der Angebotsunterlage enthalten sein, die nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich am 15. November 2023 veröffentlicht werde. Die Annahmefrist werde voraussichtlich Mitte Dezember 2023 enden. Schaeffler erwarte den Vollzug des Erwerbsangebots im Januar 2024.Die Aktie von Vitesco dürfte sich am heutigen Montag mit einem deutlichen Plus in Richtung des Übernahmeangebots bewegen. "Der Aktionär" habe die Aktie von Vitesco im Juli vergangenen Jahres bei 51,70 Euro zum Kauf empfohlen. Beim Übernahmepreis von 91,00 Euro würde dies für "Aktionär"-Leser einen Gewinn von 76 Prozent bedeuten. (Analyse vom 09.10.2023)Mit Material von dpa-AFX