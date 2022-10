Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



53,65 EUR +2,19% (05.10.2022, 11:02)



53,95 EUR +2,76% (05.10.2022, 10:57)



DE000VTSC017



VTSC01



VTSC



Kurzprofil Vitesco Technologies Group AG:



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. (05.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vitesco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autozulieferers Vitesco Technologies Group AG (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autozulieferer Vitesco habe mehrere Aufträge für Batteriemanagementsysteme hereingeholt und stärke damit sein Orderbuch mit über zwei Milliarden Euro. Kunden der jüngst eingegangenen Bestellungen seien führende Volumen- und Premiumhersteller sowie Start-ups, habe der SDAX-Konzern am Mittwoch in Regensburg mitgeteilt.Batteriemanagementsysteme bestünden aus Steuergeräten, Sensoren und Software, die eine möglichst effiziente Ausbeute von Elektroauto-Akkus sicherstellen sollten. Die Aktie von Vitesco habe sich mit einem Plus von 5,3 Prozent zunächst an die SDAX-Spitze gesetzt, dann aber wieder einen Teil ihrer Gewinne abgeben müssen. Derzeit rangiere das Papier mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 53,40 Euro auf Rang 3 der besten SDAX-Werte des Tages.Die Scheine hätten dieses Jahr 28 Prozent hinzugewonnen und lägen damit in der Spitzengruppe des Kleinwerteindex. Das Kursniveau von kurz nach der Abspaltung vom ehemaligen Mutterkonzern Continental im vergangenen Herbst von teils über 65 Euro hätten die Papiere allerdings noch nicht wieder erreicht.Der Aktie von Vitesco sei mit dem jüngsten Kursanstieg der Sprung über die obere Begrenzung des kurzfristigen Seitwärtstrends gelungen. Nun neheme das Papier wieder Kurs in Richtung des Augusthochs bei 57,10 Euro."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich für seinen Comeback-Tipp, risikobereite Anleger bleiben mit einem Stopp bei 42,50 Euro weiter investiert, so Marion Schlegel. (Analyse vom 05.10.2022)Mit Material von dpa-AFX