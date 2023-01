Börsenplätze Vitesco-Aktie:



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. (16.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vitesco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers Vitesco Technologies Group AG (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) unter die Lupe.Der Aufwärtstrend bei Vitesco sei weiter voll intakt. Auch am Montag lege der SDAX-Titel weiter zu und profitiere dabei von einer sehr bullishen Studie von Hauck & Aufhäuser. Das Allzeithoch bei 66,88 Euro sei beim Autozulieferer damit nicht mehr weit entfernt. "Der Aktionär" setze im Hebel-Depot weiter auf steigende Kurse.Vitesco habe vor allem in der Elektromobilität gute Aussichten, so H&A-Analyst Christian Glowa. Wegen der hohen Rohstoffkosten habe er zwar seine Schätzungen reduziert, die Bewertung halte er aber dennoch für attraktiv.Als Basis für das Kursziel ziehe er nun den für 2024 erwarteten Free Cashflow heran. Glowa habe dieses deshalb von 66 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" bestätigt. Auf dem aktuellen Niveau hätte die Aktie damit noch ein Potenzial von 55 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Vitesco befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.