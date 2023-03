Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vitesco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vitesco Technologies Group AG (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vitesco, die Abspaltung des Automobilzulieferers Continental , befinde sich operativ auf Wachstumskurs und überzeuge mit einer starken Position im Bereich der Antriebstechnologien für E-Autos. Analysten würden den Daumen heben. Nach dem scharfen Rücksetzer könnte die Aktie schon bald wieder den Vorwärtsgang einlegen.Für die Analysten von Warburg Research gehöre die Aktie des Automobilzulieferers zu den "Best Ideas 2023". Vitesco mache Fortschritte auf dem Weg zu einem Powerhouse der Elektrifizierung, so Analyst Marc-Rene Tonn. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Zulieferer die Erwartungen teilweise übertroffen. Während der Umsatz wie erwartet ausgefallen sei, hätten bereinigter operativer Gewinn (EBIT) und Free Cashflow die Schätzungen überboten. Der Experte habe seine Kaufempfehlung mit Ziel 81 Euro daher bestätigt.Die Schweizer Großbank UBS richte den Blick noch auf den kommenden Donnerstag (23. März), denn dann werde Vitesco seine endgültigen Zahlen für 2022 sowie die Prognose für das neue Jahr präsentieren. Im Vorfeld hätten die Eidgenossen ihre Kaufempfehlung mit Ziel 71 Euro bestätigt. WKN 766403 ) seine ehrgeizigen Ziele in puncto Elektromobilität erhöht habe, sei eine gute Nachricht für den Zulieferer Vitesco, so Analyst Christian Glowa. Aber auch die Analysten der Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC und Co würden den Daumen heben. Das durchschnittliche Ziel aller Analysten betrage 71,23 Euro.Ein Blick auf den Chart zeige: Der Aufwärtstrend sei intakt. Passe der Ausblick, dürfte sich daran nicht viel ändern. Die Aktie könnte im Anschluss sogar neue Hochs (69,80 Euro) ansteuern. Der Rücksetzer auf den ehemaligen Widerstandsbereich (58/60 Euro) biete eine interessante Gelegenheit, um auf den fahrenden Zug aufzuspringen. "Der Aktionär" spekuliert mit Hebel auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Vitesco-Aktie. (Analyse vom 20.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Derivate auf Vitesco befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.