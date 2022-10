Tradegate-Aktienkurs Vitesco-Aktie:

53,90 EUR -1,19% (06.10.2022, 10:40)



XETRA-Aktienkurs Vitesco-Aktie:

53,85 EUR -0,28% (06.10.2022, 10:24)



ISIN Vitesco-Aktie:

DE000VTSC017



WKN Vitesco-Aktie:

VTSC01



Ticker-Symbol Vitesco-Aktie:

VTSC



Kurzprofil Vitesco Technologies Group AG:



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. (06.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vitesco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Autozulieferers Vitesco Technologies Group AG (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) unter die Lupe.Das Regensburger Unternehmen habe zuletzt Aufträge im Wert vom 2 Mrd. Euro eingesammelt. Das komme auch an der Börse gut an. Die Vitesco-Aktie stehe vor einem starken Kaufsignal. Das Papier könnte in naher Zukunft das Hoch bei ca. 57 Euro überwinden und in der Folge noch stärker zulegen. Fundamental schienen höhere Kurse auf jeden Fall gerechtfertigt, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.10.2022)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Vitesco-Aktie: