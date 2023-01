Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze Vitesco-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vitesco-Aktie:

64,95 EUR +5,27% (27.01.2023, 16:04)



XETRA-Aktienkurs Vitesco-Aktie:

65,20 EUR +6,02% (27.01.2023, 15:49)



ISIN Vitesco-Aktie:

DE000VTSC017



WKN Vitesco-Aktie:

VTSC01



Ticker-Symbol Vitesco-Aktie:

VTSC



Kurzprofil Vitesco Technologies Group AG:



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. (27.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vitesco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers Vitesco Technologies Group AG (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) unter die Lupe.Auf den Sprung über 65 Euro sei bei der Vitesco-Aktie ein kurzer scharfer Rücksetzer von rund zehn Prozent gefolgt. Doch dank positiver Worte der Schweizer Bank UBS, die das Kursziel erhöht habe, laufe der Kurs wieder gen Norden. Das Rekordhoch dürfte bei diesem Tempo bald überschritten und ein neues Kaufsignal generiert werden.Bei 65,50 Euro liege das Allzeithoch, das der Automobilzulieferer am 17. Januar generiert habe. Habe man am Mittwoch noch eine weitere Abwärtswelle befürchten müssen, stehe die Aktie am heutigen Freitag schon wieder bei 65 Euro und damit kurz vor einem neuen.Für einen Ausbruch spreche, dass Vitesco in dieser Woche den seit Juli gültigen Aufwärtstrend erfolgreich getestet und nach oben gedreht habe. Zudem habe der GD50 als Unterstützung gedient.Vitesco sei dank seiner Batterietechnologie ein wichtiger Zulieferer für die Autoindustrie. Neben den Fundamentaldaten passt auch das Chartbild, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2023)