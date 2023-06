Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

6,80 EUR -1,73% (01.06.2023, 13:37)



XETRA-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

7,10 EUR +3,50% (01.06.2023, 09:04)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Vita 34 (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute die mit Abstand führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Zellbanking bietet das Unternehmen seitdem als Full-Service-Anbieter für die Kryokonservierung die Entnahmelogistik, Verarbeitung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und anderen postnatalen Geweben an.



Aufgrund der Erweiterung des Geschäftsmodells nach der Fusion mit PBKM will das Unternehmen in die Bereiche Zell- und Gentherapien und CDMO investieren. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden im Dampf von flüssigem Stickstoff am Leben erhalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit mehr als 930.000 Einheiten eingelagerten biologischen Materials bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familien gesorgt. (01.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) weiterhin zu halten.Die Vita 34 AG habe gestern die Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlicht, die umsatz- und ergebnisseitig leicht unterhalb der Analysten-Erwartung gelegen hätten.Der Umsatz habe sich in den ersten drei Monaten um 2,4 Mio. Euro auf 17,9 Mio. Euro (+15,7% yoy) erhöht. Der Anstieg sei jedoch im Wesentlichen auf die Harmonisierung der Rechnungslegung nach IFRS 15 zurückzuführen, die im Vergleichsquartal des Vorjahres einen negativen Umsatz- und Ergebniseffekt von rund 2 Mio. Euro gehabt habe. Hinzu sei ein positiver Effekt aus umfangreichen Preiserhöhungen gekommen, den das Unternehmen in Q1 auf rund 1,8 Mio. Euro beziffert habe. Entsprechend sei die organische Top Line-Entwicklung im ersten Quartal negativ gewesen und insgesamt schwächer als von den Analysten erwartet (18,8 Mio. Euro).Der Dreiklang aus Zinsen, Inflation und Ukraine-Krieg dürfte belastend auf die Nachfrage gewirkt haben. Darüber hinaus habe der Kernmarkt Deutschland laut dem statistischen Bundesamt einen erneuten Rückgang der Geburtenraten in Q1/23 gegenüber dem bereits schwachen Vorjahr verzeichnet. Aufgrund des Fortbestandes dieser Rahmenbedingungen sei hier kurzfristig nicht mit einer spürbaren Erholung zu rechnen, was die vom Unternehmen wie auch von den Analysten antizipierte Umsatzsteigerung im Jahresverlauf zu einer anhaltenden Herausforderung mache.Obwohl sich aus rückläufigen Verwaltungskosten (4,7 Mio. Euro; -0,2 Mio. Euro ggü. Q1/22) eine gewisse Kostendisziplin ableiten lasse, hätten sich die OPEX in Q1 insgesamt um 0,7 Mio. Euro auf 7,5 Mio. Euro erhöht, was im Wesentlichen auf die gestiegenen Marketingaufwendungen (2,5 Mio. Euro; +0,2 Mio. Euro yoy) sowie Abschreibungen und Wertminderungen auf Forderungen zurückzuführen sei (0,3 Mio. Euro vs. 0,1 Mio. Euro). Entsprechend hätten die positiven Effekte aus IFRS 15 sowie die Preiserhöhungen nur bedingt in eine Verbesserung des EBITDA überführt werden können, das mit 0,3 Mio. Euro entsprechend verhalten und unter der Analysten-Erwartung ausgefallen sei (0,9 Mio. Euro).Entsprechend dürfte die laufende Refinanzierung der Finanzverbindlichkeiten von rund 14 Mio. Euro momentan im Fokus stehen. Unter Berücksichtigung der Patronatserklärung des Hauptaktionärs AOC von bis zu 10,0 Mio. Euro würden die Analysten hier jedoch keine existenziellen Risiken für das Unternehmen sehen.Kurzfristig dürfte die Refinanzierung den Newsflow der Aktie dominieren. Das Erreichen der Guidance bleibe im Hinblick auf die verhaltene Entwicklung in Q1 als auch die weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen eine Herausforderung und berge entsprechend Enttäuschungspotenzial.Gleichzeitig erachten Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, das Stammgeschäft weiterhin als attraktiv und bekräftigen die Empfehlung "halten" mit einem unveränderten Kursziel von 7,50 Euro. (Analyse vom 01.06.2023)