Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

8,14 EUR 0,00% (29.11.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

8,28 EUR +1,72% (30.11.2022, 09:25)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Vita 34 (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute mit Abstand die führende Zellbank Europas und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Cell Banking bietet das Unternehmen seitdem als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und sonstigem postnatalen Gewebe an.



Auf Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt Vita 34, zukünftig auch die Einlagerung von Immunzellen aus peripherem Blut sowie von aus Fettgewebe gewonnenen Stammzellen anzubieten. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden in Dämpfen von flüssigem Stickstoff am Leben gehalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit mehr als 850.000 Einheiten eingelagerter biologischer Materialien bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie vorgesorgt. (30.11.2022/ac/a/nw)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) unter die Lupe.Vita 34 habe letzte Woche Q3-Zahlen vorgelegt, die ergebnisseitig über der Analystenerwartungen gelegen hätten. Die bestätigte Guidance impliziere jedoch außerordentliche Effekte in Q4.Die Umsatzentwicklung im Teilkonzern Vita 34 habe sich mit einem Umsatz von 4,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorquartal stabil gezeigt (Q2: 4,9 Mio. Euro), habe hingegen deutlich unter dem starken Niveau des Vorjahres (-20,8% yoy) gelegen. PBKM habe in Q3 Umsätze i.H.v. 13,8 Mio. Euro verzeichnet, was einer Steigerung von 16,9% qoq entspreche. Ursächlich für diesen Umsatzsprung seien die geringer als erwarteten IFRS 15-Effekte gewesen, wodurch ein höherer Anteil der Erlöse für langlaufende Kundenverträge frühzeitig habe ausgewiesen werden können.Bei Vita 34 habe aufgrund allgemein gesenkter Vertriebs- und Verwaltungskosten mit einem EBITDA von 0,6 Mio. Euro eine Ergebnisverbesserung erzielt werden können (H1: 0,5 Mio. Euro). Analog zu der positiven Umsatzentwicklung habe PBKM in Q3 einen Ergebnissprung von +2,6 Mio. Euro ggü. dem Vorquartal auf 0,5 Mio. Euro verzeichnet. Neben der oben erwähnten Kostendisziplin dürften hierfür maßgeblich die IFRS 15-Effekte verantwortlich sein. Die Harmonisierung der Verträge auf Seiten PBKMs sei nun abgeschlossen und der Gesamteffekt um 2,5 Mio. Euro geringer als bislang vom Management und den Analysten antizipiert (Gesamteffekt 2022: 6,5 Mio. Euro vs. zuvor: 9 Mio. Euro).Die in Aussicht gestellten Wachstumsfelder der personalisierten Medizin und die Zell- /Gentherapie (inkl. CAR-T) sowie CDMO hätten sich nicht wie erhofft entwickelt. Während der Vorstand hier von einem Umsatzbeitrag von etwa 10 Mio. Euro für 2022 ausgegangen sei, hätten nach 9M lediglich 1,5 Mio. Euro zu Buche gestanden. Daher würden den Analysten die Investitionen bei PBKM in Höhe von 2,4 Mio. Euro in Q3 - die maßgeblich in die neuen Geschäftsfelder fließen würden - vergleichsweise hoch erscheinen (9M: 4,6 Mio. Euro). Die Analysten würden davon ausgehen, dass diese bei einer anhaltend schwachen Entwicklung - zumindest teilweise - auf dem Prüfstand stehen sollten.Obwohl das dritte Quartal im Hinblick auf die Ergebnisentwicklung einen kleinen Lichtblick gebe, zeige die Bandbreite der bestätigten Ergebnisprognose, dass die Visibilität weiterhin sehr eingeschränkt sei. Hinzu komme die bislang enttäuschende Entwicklung der neuen Wachstumsfelder.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, bestätigen daher ihr Rating "halten" für die Vita 34-Aktie und das Kursziel von 10,00 Euro. (Analyse vom 30.11.2022)