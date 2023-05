Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, behalten daher ihr "halten"-Rating mit einem reduzierten Kursziel von 7,50 Euro (zuvor: 10,00 Euro) für die Vita 34-Aktie bei. (Analyse vom 10.05.2023)



Kurzprofil Vita 34 AG:



Vita 34 (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute die mit Abstand führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Zellbanking bietet das Unternehmen seitdem als Full-Service-Anbieter für die Kryokonservierung die Entnahmelogistik, Verarbeitung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und anderen postnatalen Geweben an.



Aufgrund der Erweiterung des Geschäftsmodells nach der Fusion mit PBKM will das Unternehmen in die Bereiche Zell- und Gentherapien und CDMO investieren. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden im Dampf von flüssigem Stickstoff am Leben erhalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit mehr als 930.000 Einheiten eingelagerten biologischen Materials bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familien gesorgt.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, senken in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) von 10,00 auf 7,50 Euro.Die Vita 34 AG habe am 30.04. den Konzernfinanzbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht, nachdem im Vorfeld bereits vorläufige Zahlen für das FY 2022 sowie ein Ausblick für 2023 gegeben worden seien.Neben den herausfordernden externen Rahmenbedingungen durch die steigende Inflation sowie den internen Hürden im Rahmen der Post Merger Integration sei das Jahr 2022 vor allem durch den IFRS 15-Effekt geprägt gewesen. Zur Erinnerung: Beide Teilkonzerne hätten bislang gemäß IFRS 15 einen Großteil der über die Laufzeit vereinbarten Zahlungen bei Vertragsabschluss als Umsatz realisiert (zwischen 70% und 90% je nach Land und Vertrag), da die realen Kündigungsquoten äußerst gering seien (weniger als 5%) und der Großteil der Kosten zu Beginn der Laufzeit durch die Aufbereitung der Präparate anfalle. Im Gegensatz zu den Verträgen bei Vita 34 hätten die Klauseln bei PBKM aus Verbraucherschutz- und Marketinggründen jedoch eine juristische Kündigungsmöglichkeit vorgesehen.Im Zuge der Konzernabschlussprüfung 2021 habe sich PwC in Deutschland entgegen des bisherigen Vorgehens von PwC in Polen bei der Auslegung von IFRS 15 auf die tatsächliche Vertragsgestaltung gestützt (Legalitätsprinzip) und die vorzeitige Erlösrealisierung bei PBKM untersagt und rückwirkend für alle relevanten Perioden angepasst, d.h. der Umsatz von PBKM sei nachträglich gemindert und abgegrenzt worden. Folglich habe das Unternehmen in 2022 in Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern diverse Anpassungen der Neuverträge vorgenommen, um eine Harmonisierung in der Rechnungslegung beider Konzernteile herbeizuführen. Diese hätten sich bis in das vierte Quartal 2022 gezogen und so in Summe zu einem negativen Sondereffekt von 9 Mio. Euro der in gleicher Höhe umsatz- und ergebniswirksam gewesen sei. Hinzugekommen seien vorgezogene Kosten im Rahmen der Post Merger Integration, die sich laut Q3-Bericht auf rund 1 Mio. Euro belaufen und vor allem Standortmaßnahmen in Polen, Portugal, Spanien und der Schweiz betroffen hätten.Im Rahmen des Jahresabschlusses habe die Vita 34 außerordentliche Impairments in Höhe von insgesamt 15,2 Mio. Euro vorgenommen, die neben dem operativen Verlust zu einem Konzernergebnis von -27,4 Mio. Euro geführt hätten (VJ: -3,9 Mio. Euro). Die Abschreibungen würden im Wesentlichen die Tochtergesellschaften Stemlab (11,9 Mio. Euro) und Sevibe (1,9 Mio. Euro) betreffen. PBKM habe Stemlab in 2018 für 17,5 Mio. Euro übernommen. Das Unternehmen sei, wie auch Sevibe, in Portugal und Spanien aktiv. Obwohl die Abschreibungen vor allem durch die gestiegenen Abzinsungsfaktoren bedingt sein sollten (jeweils +640 BP gegenüber 2021), dürften die im vorigen Absatz erwähnten Strukturanpassungen vermutlich auch operativen Herausforderungen in diesen Ländern geschuldet sein.In diesem Zusammenhang seien nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG die in dem Werthaltigkeitstest berücksichtigten, zukunftsgerichteten Wachstumsraten der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten bemerkenswert. So hätten sich die unterstellten Wachstumsraten bei einigen Einheiten gegenüber den Werten des Vorjahres deutlich erhöht. Zwar würden die Aktienanalysten der Montega AG mit der Darstellung im Lagebericht einhergehen, dass sich die negativen Einflüsse durch Inflation sowie den Krieg in der Ukraine in 2023 signifikant reduzieren dürften, sähen jedoch bei einigen Gesellschaften die Gefahr zusätzlicher Impairments.Die Zahlungsmittel hätten zum 31.12.2022 16,3 Mio. Euro betragen, was einem Rückgang von 16,6 Mio. Euro gegenüber dem Wert des Vorjahres entspreche. Neben dem negativen operativen Cashflow von -4,5 Mio. Euro sei dieser auf die Investitionen in Höhe von 5,8 Mio. Euro (insbesondere in die neuen Geschäftsbereiche CAR-T und CDMO) sowie den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit von -6,3 Mio. Euro (Rückführung in beiden Teilkonzernen) zurückzuführen gewesen. Da in 2023 weitere 13,8 Mio. Euro zur Refinanzierung anstünden und sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in 2023 zwar verbessern würden aber noch mit vielen Unsicherheiten behaftet seien, habe PwC für die Ausstellung des Going Concern eine zusätzliche Sicherheit verlangt. Entsprechend habe der Mehrheitsgesellschafter AOC eine bis zum 15. Mai 2024 befristete Patronatserklärung in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro ausgestellt, die eine ausreichende Liquidität bis zum Abschluss der Refinanzierung garantiere. Diese sollte laut Aussage des Managements noch in der ersten Jahreshälfte 2023 stehen.Neben der Refinanzierung sollte die Rückkehr des Unternehmens auf einen Wachstumspfad und eine Steigerung der Profitabilität im Vordergrund stehen - insbesondere was das Kerngeschäft betreffe. Unter der Annahme konstanter Wechselkurse erwarte das Unternehmen entsprechend einen Konzernumsatz im Bereich von 75 bis 82 Mio. Euro sowie ein EBITDA in der Bandreite von 5,5 bis 7,0 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr seien in der Prognose positive Effekte aus IFRS 15 in Höhe von 5,7 Mio. Euro enthalten, die jedoch nicht liquiditätswirksam seien. Nach Aussagen des Managements würden gruppenweit nun alle Verträge (Vorauszahler und Abo-Modell) mit einer erlöswirksamen Laufzeit von ca. zehn Jahren erfasst und zum überwiegenden Teil als Umsatz realisiert, da der Aufwand für die Herstellung des Zelldepots den der Einlagerung (Mehrkomponentengeschäft) um ein Vielfaches übersteige. Ceteris Paribus sollten also Diskrepanzen zwischen dem operativen Cashflow und dem EBITDA im Wesentlichen aus dem Verhältnis von Verträgen mit Vorauszahlung zu Verträgen mit Abo-Zahlung resultieren. Derzeit dürfte die Quote der Vorauszahler nach Einschätzung der Aktienanalysten der Montega AG bei PBKM bei ca. 25% und bei Vita 34 ca. 75% betragen.Abgesehen von der komplexen buchhalterischen Darstellung, können wir an dieser Stelle nur wiederholen, dass wir das Stammgeschäft für die Einlagerung von Nabelschnurblut und -gewebe als attraktiv erachten, da die langen Vertragslaufzeiten und extrem niedrigen Abbruchraten ein attraktives Cash Flow-Profil ermöglichen, so die Aktienanalysten der Montega AG. Vita 34 habe mit dem Zusammenschluss mit PBKM die klare Marktdominanz in diesem Geschäft in Europa eingenommen. Der Aufbruch in die neuen Geschäftsfelder der Zell- und Gentherapien sowie CDMO habe die Profitabilität des Stammgeschäfts überlagert und sei nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG vom Risikoprofil deutlich intransparenter. Gerade bei der CAR-T-Therapie herrsche ein hoher Innovations- und Kostendruck, was nicht zuletzt das von der Fraunhofer-Gesellschaft vermeldete RNAuto-Projekt verdeutliche.Die Aktienanalysten der Montega AG hätten ihre Prognosen für 2023 ff. im Hinblick auf die Guidance nach oben angepasst, gleichzeitig aber ihre langfristige EBIT-Erwartung wegen des hohen Innovationsdrucks im Bereich CAR-T und CDMO sowie der aktuell verhaltenen operativen Ergebnislage im Stammgeschäft reduziert (14% EBIT-Marge vs. zuvor: 16,5%). Das Stammgeschäft bleibe für die Aktienanalysten der Montega AG grundsätzliche attraktiv, wenngleich die Ertragsqualität durch die neuen Geschäftsfelder überlagert werde, deren Chance-Risiko-Profil deutlich weniger greifbar sei.