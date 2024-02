Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Vita 34 (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute die mit Abstand führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Zellbanking bietet das Unternehmen seitdem als Full-Service-Anbieter für die Kryokonservierung die Entnahmelogistik, Verarbeitung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und anderen postnatalen Geweben an.



Aufgrund der Erweiterung des Geschäftsmodells nach der Fusion mit PBKM will das Unternehmen in die Bereiche Zell- und Gentherapien und CDMO investieren. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden im Dampf von flüssigem Stickstoff am Leben erhalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit mehr als 930.000 Einheiten eingelagerten biologischen Materials bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familien gesorgt. (02.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) weiterhin zu halten.Die Vita 34 AG habe am Mittwochnachmittag eine Gewinnwarnung für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Demnach solle der Umsatz auf vorläufiger Basis 76,8 Mio. EUR betragen haben, was innerhalb der Guidance und leicht über der Analystenerwartung liege (75,5 Mio. EUR). Das vorläufige EBITDA liege mit 4,0 Mio. EUR allerdings deutlich unter der avisierten Spanne von 5,5-7,0 Mio. EUR und der Analystenschätzung (5,5 Mio. EUR). Als Grund für die schwächere Ergebnisentwicklung würden die folgenden außerordentlichen Gründe aufgeführt, die in Summe zu einer Belastung von 1,5 Mio. EUR geführt hätten.- Kosten der Kapitalerhöhung: Wie von Kruse in der letzten Kommentierung am 17.11. erwartet, habe Vita 34 Ende November eine Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrechte durchgeführt und 1,6 Millionen neue Aktien zu einem Kurs von 4,40 Euro begeben.- Verkleinerung des Vorstands: Anfang Januar habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass Dirk Plaga (CFO) sein Amt zum 31.12.2023 im gegenseitigem Einvernehmen niedergelegt habe. In diesem Zusammenhang seien ebenfalls außerordentliche Kosten entstanden. Eine dauerhafte Verkleinerung des Vorstandes würde einer Satzungsänderung und somit einer Zustimmung der Haupt versammlung bedürfen, wäre aber aus Kostengesichtpunkten ein nachvollziehbarer Schritt.- Außerordentliche Beratungskosten: Im November habe Vita 34 auf mögliche Unregelmäßigkeiten im Hinblick auf die Beachtung medizinrechtlicher Vorgaben bei einer Tochtergesellschaft hingewiesen. Die Untersuchung des Sachverhaltes, zu dessen rechtlichen und finanziellen Auswirkungen es noch keine neuen Informationen gebe, habe zu außerordentlichen Beratungskosten geführt. Zudem werde das Ergebnis durch den laufenden Rechtsstreit gegen den Lizenzgeber der CAR-T Technologie belastet, dessen Ausgang und Auswirkung auf Vita 34 noch offen sei. Die Einschätzung dieser Sachverhalte durch den Wirtschaftsprüfer dürften aus Sicht von Vita 34 auch zu höheren Kosten der Abschlussprüfung in 2023 führen.Kruse werte es als positiv, dass der Großaktionär dem Unternehmen weiterhin den Rücken stärke, was er auf das Vertrauen in das attraktive Kerngeschäft von Vita 34 zurückführe. Die unklare Rechtslage im Bereich CAR-T sowie die unzufriedenstellende Ergebnislage im Stammgeschäft erfordere jedoch einen Strategieschwenk, zu dem das Management bislang keine Stellung genommen habe.Tim Kruse, Analyst der Montega AG, bleibt daher bei seinem "halten"-Rating für die Vita 34-Aktie mit einem neuen Kursziel von 5,30 EUR (zuvor: 4,30 EUR). (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link