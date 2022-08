Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Kurzprofil Vita 34 AG:



Vita 34 (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute mit Abstand die führende Zellbank Europas und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Cell Banking bietet das Unternehmen seitdem als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und sonstigem postnatalen Gewebe an. Auf Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt Vita 34, zukünftig auch die Einlagerung von Immunzellen aus peripherem Blut sowie von aus Fettgewebe gewonnenen Stammzellen anzubieten. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden in Dämpfen von flüssigem Stickstoff am Leben gehalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit mehr als 850.000 Einheiten eingelagerter biologischer Materialien bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie vorgesorgt. (29.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) unter die Lupe.Vita 34 habe sich letzte Woche auf dem Hamburger Investorentag (HIT) mit dem CEO Jakub Baran und dem neuen CFO Dirk Plaga präsentiert. Die wesentlichen Punkte aus den Diskussionen mit den Investoren seien die folgenden gewesen.Auswirkungen IFRS 15: Im Zuge des Jahresabschlusses 2021 habe der Teilkonzern PBKM die bisherige Umsatzerfassung sowohl für die Vergangenheit als auch für das laufende Geschäftsjahr anpassen müssen. Nach Auffassung der Wirtschaftsprüfer stünden die bisherigen Kündigungsrechte oder nicht ausreichend hohe Vertragsstrafen einer vorzeitigen Umsatzerfassung langlaufender Verträge entgegen. PBKM habe insbesondere in Polen bislang eine vorzeitige Erfassung der Erlöse anhand von auf Kundendaten beruhenden Kündigungswahrscheinlichkeiten vorgenommen. Der Gesamtjahreseffekt dieser unterschiedlichen Erfassung belaufe sich nach Aussagen des Managements auf ca. 9 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2022. Die derzeitige Guidance des Unternehmens beinhalte die Annahme, dass sich der aktuell laufende Dialog mit PwC bezüglich der Erlösrealisierung in Q3 zu Gunsten der Auslegung von PBKM entwickle und der Effekt daher nur in der ersten Jahreshälfte voll wirken werde.Integration PBKM: Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen laufe schleppender als ursprünglich erwartet. Dies liege einerseits an vorher nicht identifizierten Themenkomplexen wie dem Sachverhalt zu IFRS 15, die Managementkapazitäten binden würden. Andererseits habe sich nach Aussagen des Unternehmens erst im Laufe der Integration der Teilkonzerne herausgestellt, dass der Investitionsstau bei Vita 34 deutlich größer sei, als bislang antizipiert. So werde es für eine weitergehende Integration zum Heben von Synergien notwendig sein, aufgestaute Investitionen in die IT-Infrastruktur bei Vita 34 durchzuführen.Das kombinierte Unternehmen habe nach Auffassung des Analysten weiterhin das Potenzial, in einem attraktiven Nischenmarkt in Europa eine marktbeherrschende Stellung mit entsprechenden Ertragsaussichten einzunehmen. Die aktuelle Phase stelle für Vita 34 in mehrerlei Hinsicht eine Herausforderung dar.Das Rating "halten" wird mit einem neuen Kursziel von 10,00 Euro (zuvor: 13,00 Euro) bestätigt, so Tim Kruse, Analyst der Montega AG. (Analyse vom 29.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link